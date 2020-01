Denis Suárez y Sergio, a punto para la Copa ante el Mérida

Denis Suárez y Sergio Álvarez recibieron ayer el alta médica y han sido convocados por Óscar García Junyent para el partido de las segunda ronda de la Copa del Rey que mañana enfrentará a partido único al Celta contra el Mérida, de Segunda División B (Estadio Romano, 16.00 horas). "Tanto Denis como Sergio han completado sin problemas las tres últimas sesiones y van a estar en la convocatoria", anunció el entrenador celeste.

El salcedense podría de este modo reaparecer en las filas celestes tras causar baja en los tres últimos compromisos ligueros por una lesión en el tobillo derecho, aunque no se espera que sea titular frente a los emeritenses. Tampoco Sergio, quien recientemente ha tenido que pasar por el quirófano para operarse del menisco izquierdo y también apunta al banquillo.El portero catoirense se ha recuperado de la lesión en poco más de un mes, un tiempo récord.

El entrenador del Celta ha convocado para el choque a 20 futbolistas, entre los que se cuentan el portero juvenil Brais Rodríguez y el delantero del filial Iker Losada. Este último ha entrado en la lista debido a los problemas físicos de Gabriel, el Toro, Fernández, quien arrastra una sobrecarga en el aductor izquierdo. El punta uruguayo viaja hoy con la expedición celeste a la capital extremeña, aunque su concurso en el choque no está garantizado. Óscar García decidirá esta tarde si cuenta con el delantero para el encuentro tras la sesión del entrenamiento que ha programado en Mérida. Iván Villar, David Juncà y Jorge Sáenz causan baja por lesión, mientras que Lobotka, cuyo traspaso al Nápoles se ultima, Claudio Beauvue y Rafinha se han quedado fuera de la lista por decisión técnica. El brasileño arrastraba algunas molestias físicas y el entrenador celeste ha preferido que no tenga minutos este domingo como medida de precaución.

Pese a enfrentarse a un rival de inferior categoría, penúltimo del grupo IV de Segunda División B, Óscar García asegura que el Celta se toma la eliminatoria con el máximo interés. "Tenemos mucha ilusión en esta Copa, en llegar lo más lejos posible y vamos a afrontar la eliminatoria como un partido de Primera División. Hay jugadores que se merecen jugar, que van a jugar y vamos a presentar un equipo con toda la ilusión para pasar la ronda", afirmó ayer en rueda de prensa el preparador celeste, que espera que el duelo suponga "un refuerzo positivo" para LaLiga.

"Hemos planteado el partido como si fuese de Primera División", reiteró el técnico el sabadellense, que insistió: "No nos podemos equivocar. La mentalidad tiene que ser ésa. Vamos con todas las ganas y la ilusión de pasar la eliminatoria. Cualquier refuerzo positivo en este momento es bueno". Óscar García Junyent no ofreció pistas sobre el once que opondrá mañana al Mérida, que combinará la presencia de suplentes con algunos titulares. El técnico únicamente aclaró que habrá diferencias con el equipo que se enfrentó en la anterior eliminatoria al Peña Azagresa. "Unos jugarán y otros no", se limitó a señalar.