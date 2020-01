Óscar García vuelve a prescindir de Lobotka, con un pie en el Nápoles, para la Copa

Óscar García ha vuelto prescindir de Stanislav Lobotka, esta vez para el duelo copero de este domingo ante el Mérida (Estadio Romano, 16.00 horas) ante la inminente venta del centrocampista eslovaco al Nápoles. El técnico considera que el jugador "sigue descentrado" y no está "al cien por cien" para afrontar una eliminatoria que el equipo aborda "como si fuese un partido de Primera División" con la idea de "pasar la eliminatoria" y que esto suponga "un refuerzo positivo para LaLiga". "Prefiero un jugador al cien por cien que a Lobokta pensando en otras cosas", ha explicado en rueda de prensa.

El preparador celeste afirmó que el internacional eslovaco "está entrenando bien" y no puso en duda su profesionalidad, aunque reconoció que "podía haber hecho algunas cosas mejor".

Óscar García ha asumido que Lobotka no va a seguir en el Celta, pero ha expresado su confianza en que el club emplee el dinero que va a ingresar por el traspaso a la contratación. "La idea de reforzar el equipo antes de saber que Lobotka podía irse y, se sale, el club también ingresará un dinero que se puede aprovechar para alguna incorporación. El club tiene un gran departamento de scouting y están trabajando en varias posibilidades", ha apuntado el técnico, que espera que el club incorpore refuerzos lo antes posible, aunque no lo ve sencillo. "Si pudiese tener toda la plantilla a 1 de enero hubiese sido perfecto, pero sé que no es un mercado fácil. Estoy contento de cómo ha trabajado el club en este sentido. Se intenta traer a los mejores jugadores posibles y al final del mercado siempre hay más posibilidades de traer jugadores de ver que no están encontrando equipo y el club está trabajando en eso", ha señalado. Y ha agregado: "Como entrenador me gustaría que lo de Lobotka se hubiese solucionado también, pero entiendo la postura del club".

El entrenador de Celta ha indicado que ve al grupo implicado y asegura que ningún futbolista se ha borrado. "Si pienso que algún futbolista se está borrando, conmigo no juega más", ha advertido.

Óscar García Junyent incluirá mañana en la expedición que viajará a Mérida a todos sus futbolistas disponibles, incluidos Denis Suárez y Sergio Álvarez, que esta mañana han recibido el alta médica, y al portero juvenil Brais Vázquez.