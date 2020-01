Contra el racismo, sanción

El grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Getafe ha pedido al Getafe C.F. que tome medidas sancionadoras contra la aficionada que profirió frases racistas contra Manolito Apeh durante el partido entre el filial azulón y el céltico del pasado domingo. Cuando se disponía a lanzar un penalti, una aficionada increpó al delantero y le dijo: "A ver si te blanqueas, a ver si te pones más blanco", tal y como recogieron las cámaras de la televisión pública gallega durante la retransmisión del encuentro.

Podemos ha pedido al Gobierno municipal y al club azulón que tomen las medidas "necesarias" para "impedir que esta persona vuelva a asistir a eventos deportivos en virtud de la legislación vigente".

Según el edil Carlos Enjuto, esta situación "no muestra el comportamiento habitual de la afición del Getafe C.F. ni los valores que defiende la inmensa mayoría de los vecinos de nuestra localidad". Enjuto ha dicho que la actitud y el ejemplo de la Federación de Peñas del Getafe C.F. "no pueden quedar manchados por el comportamiento de personas indeseables".

El Getafe C.F. reaccionó a estos insultos el mismo día 5 de enero en sus redes sociales, lamentando "profundamente" los comentarios xenófobos de esta espectadora, que "van en contra de la filosofía y de los valores" del club.

"Manolito no es un chico de exteriorizar mucho", indica Jacobo Montes sobre cómo está gestionando el joven esta situación. "En el campo, con los banquillos del lado contrario a la grada, yo no escuché nada. Imagino que Manolito, en el momento de tirar el penalti, tampoco escucha nada. Tiene más repercusión en las redes sociales, lo ves y claro, es una barbaridad. Son actos que hay que erradicar de por vida. Hay que empezar a prohibir la entrada a los campos a gente que se manifiesta de esta forma. En el mundo global en el que vivimos el racismo no tiene cabida. Si no sabes comportarte en un sitio, no puedes estar".