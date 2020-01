El Celta B recibe al Real Madrid Castilla en un "partido vital"

El Celta B y el Real Madrid Castilla disputarán esta tarde en Barreiro (15.45 horas) su encuentro correspondiente a la 18ª jornada que fue aplazado en diciembre a causa del temporal. "Es un partido vital", asume el entrenador celeste, Jacobo Montes.

Los dos filiales confiaban en ocupar posiciones más elevadas en la clasificación del grupo I a estas alturas de la temporada, especialmente el Real Madrid Castilla, obligado a pelear por el ascenso y con Raúl González Blanco de estreno en su banquillo. Los merengues ocupan la 15ª posición con 22 puntos, los mismos que el Langreo, que está situado en promoción. Dos puntos más abajo, 18º, se sitúa el Celta B.

"La situación incómoda por la clasificación es evidente", asume con serenidad Jacobo Montes, que siente que los problemas de su escuadra se reflejan en la de Raúl. "Nos vamos a enfrentar a un rival que se parece mucho a nosotros, un equipo plagado de juventud, que maneja bien la pelota pero que sufre mucho en la fase defensiva. El Celta B y el Real Madrid Castilla en ese aspecto son equipos muy parecidos".

Del contraste de fortalezas y fragilidades concluye: "Seguramente veamos un partido muy abierto, de mucho ida y vuelta. Nos gustaría tener un poco más de control pero muchas veces es difícil controlar la impulsividad de la juventud. Se definirá por quién maneje mejor las áreas", pronostica.

"Hemos hecho el ridículo", bramó Montes tras la derrota por 6-1 ante el Atlético Baleares. El técnico sigue incidiendo en la necesidad de clausurar la portería. "Tenemos una sangría brutal de goles recibidos que tenemos que atajar ya. Son 33 en 18 partidos. Son números difíciles para conseguir la salvación", analiza, si bien matiza: "Si te pones a valorar gol a gol, muchas veces obedecen más a errores individuales que a errores colectivos. No es que nos cueste defender, que sí nos cuesta, sino algo más complejo. No somos capaces de jugar concentrados 90 minutos. No somos constantes. Pecamos de falta de competitividad. Sufrimos cuando no somos dominadores totales del partido, cuando nos igualan los partidos, y en esta categoría cualquier rival te lo iguala. Es un problema que intentamos atajar. A ver si somos capaces de dar con la tecla". Porque a Montes no le alivia que tenga toda la segunda vuelta para enmendar los pecados. "Las jornadas van pasando. No podemos dejar de estar enganchados al 13º o 14º puesto. Por eso este partido es vital para nosotros".

Jacobo Montes ha convocado a todos los jugadores disponibles. Manny y Álvaro Fernández son baja por lesión, este último de larga duración. El preparador redondelano ya descontaba de antemano de sus planes a Jacobo y Molina, en suposición de que el Comité de Competición les fuese a imponer un partido de sanción.