Fran Beltrán: "Se ha visto a un Celta diferente, es el camino a seguir"

Beltrán ofrece una visión positiva: "Se ha visto un Celta diferente a lo que venía siendo, con mucha intensidad. Hemos tenido un fallo atrás. Lo llevábamos hablando durante toda la semana. Tenemos que mejorar y ser más equipo que nunca, como lo estamos siendo".

"El principal problema es no encajar goles y si logramos el primero, ir a por el segundo", sostiene. "No hemos dejado de atacar. Hemos tenido alguna ocasión pero no ha entrado, no hemos podido matar el partido".

"No tenemos equipos para estar abajo pero debemos ser realistas y tener los pies sobre el suelo. Algo no estamos haciendo bien", acepta. "En este 2020 tenemos que mejorar mucho y hoy se ha visto que nosotros hemos puesto más intensidad, más ganas. Es el camino a seguir. Dormir fuera del descenso nos viene bien mentalmente".