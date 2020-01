Óscar García: "Nos gustaría dar pasos más grandes"

El Celta sumó un nuevo tropiezo en casa, al ser incapaz de mantener en los últimos minutos el gol de Santi Mina. Pese a ello, su entrenador, Óscar García, valora que se den pasos hacia la permanencia, aunque sean pequeños. Se fue satisfecho por la intensidad que ayer mostró su equipo y puso como ejemplo la actitud de Juan Hernández, quien reemplazó a Pione Sisto en los últimos minutos. Puso al atacante murciano como ejemplo para la plantilla.

"Todos estamos con el bajón porque el empate de ellos llegó en los últimos minutos. El equipo ha estado bien, hemos tirado más de veinte veces a portería, pero con poco nos penalizan. Pero ese es el camino. Estamos mereciendo más. Nos gustaría dar pasos más grandes en cuanto a la salvación porque los pasos que damos son pequeños, pero ya es importante dar pasos", comentó Óscar García al analizar el partido contra Osasuna, que logró el empate en los minutos finales del partido.

Del partido, el técnico del Celta saca alguna conclusión positiva: "Me ha gustado la intensidad del equipo. Está compitiendo, creando ocasiones", pero lamentó que se siga fallando en cuestiones esenciales, "sobre todo, no cometer errores individuales, que nos ha vuelto a costar dos puntos. Tenemos que mejorar en no encajar goles, pero creo que estamos en el buen camino, nos crean menos ocasiones y nosotros hemos tenido bastantes. Y eso dice mucho de lo que hemos jugado. Hay que mejorar el porcentaje de acierto delante de la portería rival. Vamos a seguir incidiendo en todo esto", reiteró el preparador céltico tras una nueva jornada sin ganar el Balaídos.

Y resaltó los buenos minutos de Juan Hernández y que Mina viese de nuevo portería. "Estoy muy contento y me alegro porque es un chico que entrena como los que más. Me alegro que haya salido y que haya jugado así. Es un ejemplo para algunos compañeros del equipo. Y Santi tiene que seguir en esta línea y es como nos va a ayudar", añadió Óscar García.