La exclusión de Lobotka apunta a su marcha al Nápoles

Empieza a resultar difícil imaginarse a Lobotka con la camiseta céltica. El entrenador celete, Óscar García Junyent, ha querido ser claro sobre cómo está viviendo el jugador eslovaco las negociaciones sobre su traspaso entre Celta y Nápoles. Habló con Lobotka durante la semana y confió su titularidad a una última charla, en la sesión matutina de activación que había programado sobre el césped de Balaídos. De esa entrevista salió la decisión de excluir a Lobotka, lo que deja al centrocampista en una situación delicada a nivel público si la venta al Nápoles no se concreta.

"Su futuro no lo sé, él tampoco", comentó el preparador catalán a la conclusión del encuentro. "No estaba centrado para el partido. Él fue honesto y me dijo que no estaba centrado y no fue convocado".

Óscar ya advirtió la víspera que solo quería contar para el partido con futbolistas que estuviesen plenamente centrados y ha considerado finalmente que el eslovaco no estaba en las mejores condiciones para competir. La decisión de descartar a Lobotka parece acercar al centrocampista al conjunto de San Paolo. Medios informativos italianos daban por inminente el acuerdo entre el Nápoles y el Celta por un montante próximo a los 20 millones de euros, pendiente de concretar la fórmula de pago. El fichaje podría cerrarse la próxima semana. En todo caso, y en previsión de que la negociación aún pudiese alargarse e incluso truncarse, serán días difíciles. Lobotka queda señalado como un jugador que no está enfocado en la difícil situación clasificatoria del conjunto.

Mientras Lobotka se sitúa en el escapate, otros intentan aferrarse al puesto en esta ventana invernal. Juan Hernández, por cuya cesión había preguntado el Lugo, sigue creciendo en el esquema de Óscar. Tras debutar contra el Mallorca y anotar un doblete en Copa del Rey, ayer salió en el tramo final en sustitución de Pione y ofreció varias internadas positivas desde la banda izquierda.