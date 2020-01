Santi Mina: "Debemos ser más hombres que nunca"

"Una sensación muy amarga, la verdad", indica Santi Mina a Movistar sobre el partido. "Creo que estuvimos bien durante todo el partido, igual no con un juego muy vistoso pero sabiendo a lo que teníamos que jugar, como habíamos ensayado durante toda la semana. Era un partido muy importante para nosotros, para empezar bien 2020 y olvidar el año pasado terriblemente malo. Nos ponemos por delante y en su segundo acercamiento, después de la que tuvieron en la primera parte, nos meten un gol. Nos vamos dolidos a casa".

Al vigués no se le oculta la incapacidad en defender ventajas: "Es una cuenta pendiente, que debemos solucionar ya porque si no, nos va a penalizar mucho y vamos a sufrir hasta final de año, hay que ser realistas. La situación es muy mala en la clasificación. Debemos afrontarlo y ser más hombres que nunca. En el próximo partido hay que salir, dar la cara por la camiseta y conseguir los tres puntos".

"Volver a ver puerta era algo importante", admite. "No es para estar contento con los goles que llevo en la primera vuelta pero no me quita el sueño porque trabajo al máximo todos los días, igual que mis compañeros".

A salir de descenso le da una importancia relativa: "No debemos estar ahí y conformarnos. Afrontamos que es una situación muy mala y en este 2020, en cada partido y minuto, nos debemos dejar el alma para llegar al vestuario y poder mirarnos a los ojos".