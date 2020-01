Óscar García Junyent: "Estamos preparados para dar la primera alegría a la afición"

Óscar García Junyent confía en iniciar el nuevo año de modo muy distinto a como concluyó el viejo, retomando la senda del triunfo frente a Osasuna en el partido que cierra la primera vuelta del campeonato. "2019 no fue un gran año para el club. Vamos a intentar que 2020 sea mejor,", apuntó ayer el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido. "Estamos preparados para dar la primera alegría a la afición y vamos a juntar todas nuestras fuerzas para conseguirlo", remachó.

El entrenador del Celta no se fía de la condición de recién ascendido de un adversario que ha iniciado la competición con muy buen pie. "Sabemos que Osasuna es un rival muy fuerte físicamente, muy agresivo en las disputas. Tiene un juego muy directo que le está dando resultado. Tiene un entrenador que ya lleva tiempo con ellos y han empezado LaLiga muy bien. Sabemos contra quién vamos a jugar y qué tenemos que hacer", dijo.

Óscar García reconoció la necesidad de mejorar en defensa. "Tenemos que encontrar el equilibrio de no encajar tanto, porque si no nos vemos en la obligación de marcar en cada partido dos o tres goles y eso no siempre va a poder pasar. Necesitamos un equipo más equilibrado", explicó el técnico, que no ha previsto un plan especial para frenar a Chimy Ávila, el goleador rojillo. "No solo debemos preocuparnos de él, sino de todos los delanteros que tiene. Osasuna es un bloque muy compacto, es difícil destacar a uno porque juegue quien juegue siempre lo hacen con la misma intensidad y las ideas muy claras", apuntó.