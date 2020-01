"Por pedir fichajes no va a quedar"

El entrenador del Celta ha enviado su particular carta de reyes a la directiva para reforzar el plantel en la actual ventana de fichajes. "Uno pide y por pedir no va a quedar. El club va a decidir. Al final el entrenador lo que tiene que hacer es intentar hacer mejores a los jugadores que tiene y el club va a hacer lo posible para traer a jugadores", explicó Óscar García, que no detalló cuántos refuerzos ha pedido ni cuáles son las posiciones que considera prioritario reforzar. "El club las sabe, pero no las voy a decir porque tenemos jugadores en esas posiciones y lo que queremos es que todos se sientan partícipes, que todos estén preparados para competir", señaló.

El sabadellense sí aclaró que busca futbolistas de diferente perfil que el que tiene en nómina. "Más que por posiciones, que también, los jugadores que estamos mirando son jugadores de un perfil diferente a lo que tenemos", precisó el técnico. "La mayoría de nuestros jugadores tiene un perfil no solo en cuanto a carácter sino también en cuanto a filosofía, en cuanto a manera de jugar, técnicamente. Hay que equilibrar un poco la plantilla", agregó Óscar, que prefirió no aclarar sí había pedido reforzar la portería, al tiempo que manifestó su deseo de poder contar con los nuevos fichajes "lo antes posible".