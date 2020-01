El entrenador pone a Lobotka en cuarentena

Óscar García Junyent ha puesto a Stanislav Lobotka en cuarentena al entender que el grado de implicación del centrocampista eslovaco en el partido de esta noche contra Osasuna no está del todo garantizado debido al interés del Nápoles por ficharlo en este mercado de invierno.

El técnico celeste ha hablado esta semana con el jugador para conocer si está con la cabeza en el partido, pero no ha llegado todavía a una conclusión definitiva. Esta mañana, durante el entrenamiento de activación que el plantel celebrará en Balaídos, Óscar volverá a conversar con él para decidir si lo incluye finalmente en la partida. "Si Lobotka no está centrado al cien por cien", no jugará", ha advertido el preparador céltico. "Está semana hablé con él, mañana volveré a hablar con él y si no está centrado no va a jugar", ha explicado Óscar García. "En el campo solo quiero gente centrada. Tenemos que dejar los aspectos personales e individuales aparte porque lo primero y más importante es el Celta", ha insistido.

El entrenador sabadellense recela del efecto que el mercado invernal pueda tener en su plantilla, especialmente en los hombres pretendidos por equipos importantes, como el internacional eslovaco. "Los jugadores reciben ofertas, hay gente que puede estar pensando más en sí misma que en el equipo", ha apuntado Óscar, que siempre prefiere contar con sus mejores hombres: "Mientras sea jugador del Celta, si está centrado, voy a contar con él", anuncia. Y precisa: "Le he dicho lo que yo quería y él me ha dicho lo que pensaba, pero es una situación que puede variar con los días. Hasta mañana [por hoy] no lo decidiré".