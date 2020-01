"Rocinante" no quiere volver al camino. Mejor dicho, quien lo monta no sabe llevarlo al buen camino, porque tiene prisa en abandonar el camino en el cual se encontrará con lo que él piensa son gigantes, contra los que tiene que luchar, cuando solamente son frágiles molinos de viento, disfrazados de Valladolid, Mallorca y si me apuran de Leganés, a pesar de la gigantesca lección que le dio el veterano Aguirre, recordando los buenos consejos del criado Sancho. Sin contar con la simple brisa de Levante, que en la mitad de la lucha parecía un huracán, cuando solo era eso, una ligera brisa. Si de las seis confrontaciones: Barcelona, Villarreal, Valladolid, Leganés, Mallorca y Levante, dejando aparte al Barcelona como es lo natural, solo salió vencedor contra el Villarreal, con un planteamiento muy bien llevado y planteado. ¿Por qué entonces no siguió con el mismo planteamiento que tan buen resultado le había dado en el campo de La Cerámica, como se le había apuntado en uno de estos comentarios míos, y el veterano Aguirre así se lo hizo ver sobre el terreno de juego de su campo del Leganés? Porque no supo coger las riendas de "Rocinante" y llevarlo al buen camino de la salvación, y no por el "camino de la perdición" como lo está llevando, planteando los partidos cada vez de una forma, al igual que lo hacen los malos entrenadores españoles, que se copian, unos a otros, como los malos alumnos de los colegios. Lo que hizo que la situación del Celta en la tabla sea verdaderamente dramática pues, aunque ustedes piensen lo contrario, los campeonatos ligueros se ganan en las primeras vuelta y nunca en la segunda como se les hace creer. Si no, analicen las últimas posiciones de la tabla y verán cómo el Leganés, que parecía el más firme candidato al descenso, poco a poco, jugando tanto en casa como fuera con el mismo planteamiento que hizo el Celta en Villarreal, está saliendo del "hoyo", como saldrá el Español por su condición de ser uno de los veteranos del fútbol español, que también pesa, como pude comprobar un año en mi larga carrera de jugador profesional, aunque, uno o dos años después, descendiera porque su situación en la tabla no le permitía ayuda de ninguna clase. Luego vean la diferencia de puntos que tiene que salvar el Celta con estos equipos contra los cuales no solo disputan los puntos, sino los goles particulares y generales, que es lo que cuenta todo en las segundas vuelta. Por lo tanto, cuando se llega a ellas ya se saben de verdad, quiénes están por arriba y por debajo. Por lo tanto al Celta, si sigue por ese camino, de seguir planteando partidos de distinta forma, nadie lo podrá salvar de llegar a Segunda División, a pesar de lo que digan unos: "Hay tiempo para salir de ese camino de perdición", o bien cuando gana y supera, momentáneamente, los tres puestos del descenso: "El Celta sale de los puestos de descenso". Lo que no es verdad porque, así como un partido no termina hasta que pite su final el árbitro, la Liga no concluye hasta que se juega el último partido, que esta vez volverá a ser dramático para evitar esos tres cruciales puestos. Así que: "Rocinante vuelve al camino".