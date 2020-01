Óscar García: "Estamos preparados para dar la primera alegría a la afición"

Óscar García Junyent espera que 2020 comience para el Celta de modo muy diferente a como acabó 2019 y espera conseguir una victoria en el partido que mañana cierra la primera vuelta frente a Osasuna. "2019 no fue un gran año para el club. Vamos a intentar que 2020 sea mejor, empezando por mañana", ha asegurado el técnico en la rueda de prensa al choque. Y ha añadido: "Estamos preparados para dar una alegría a la afición".

Durante su comparecencia antes los medios informativos, el preparador celeste se ha referido a la situación de Stanislav Lobotka, que vuelve a ser objeto de deseo de clubes importantes, en concreto del Nápoles, en este mercado de invierno. Óscar reveló que había hablado esta semana con el jugador y volverá a hacerlo mañana para comprobar su grado de implicación con el equipo. "Si no está centrado, no jugará", ha subrayado el técnico, que ha precisado: "Queremos contar con los que estén centrados aquí".

El entrenador del Celta se ha referido a la posición del Celta la ventana invernal de fichajes del mes de enero, aunque ha preferido no desvelar cuántos fichajes ha pedido y qué posiciones se pretenden reforzar. "Este staff no ha diseñado esta plantilla, por eso en este mercado intentaremos mejorarla y equilibrarla un poco más, pero estos jugadores no nos van a ayudar mañana. Por eso, confío mucho eb los que están aquí", ha indicado.

Sobre el partido frente a Osasuna, Óscar García ha destacado el carácter competitivo y la agresividad y el juego directo del rival y ha recordado que en primera división no se pueden ganar partidos, si no se compite al ciento por ciento. "Osasuna es un rival muy fuerte físicamente, muy agresivo en las disputas y que practica un juego directo que le está dando muy buen resultado. Tiene un entrenador que trabaja muy bien. El año pasado consiguieron el ascenso y han empezado LaLiga muy bien", ha dicho.

El entrenador del Celta hará pública la convocatoria para el partido tras la "activación" que el plantel realizará por la mañana en Balaídos. Claudio Beauvue, Denis Suárez, David Juncà y Jorge Sáenz y los porteros causan baja por lesión, mientras que Néstor Araújo está sancionado por acumulación de amonestaciones. Óscar incluriá en la lista al defensa del filial Sergio Carreira.