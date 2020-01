Pendientes de la evolución de Hugo Mallo, Denis y Juncà para el domingo

El Celta regresó ayer a los entrenamientos en A Madroa pendiente del estado físico de Hugo Mallo, Denis Suárez y David Juncà con vistas al compromiso liguero de este domingo (Balaídos, 21.00 horas) ante Osasuna. El marinense, con distensión muscular en los músculos aductores de su pierna izquierda, y el salcedense, que recientemente se resintió de sus problemas en el tobillo derecho, se ejercitaron al margen del grupo, no así el zaguero catalán, que completó su primer entrenamiento con el grupo en semanas tras lesionarse en el Camp Nou en el estreno de Óscar García Junyent al frente del banquillo celeste.

En la sesión, celebrada a puerta cerrada en el campo en el que habitualmente se ejercita el filial, no participó Iago Aspas, con molestias en la espalda, aunque el concurso del delantero moañés frente a los de Jagoba Arrasate no parece correr peligro.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si el técnico puede contar con el capitán, que mejora a buen ritmo y tiene importantes opciones de ser de la partida tras recuperar la titularidad en el último compromiso liguero frente al Levante.

Menos probable es la presencia en la convocatoria de Denis Suárez, quien hace unos días volvió a lastimarse el tobillo derecho. El futbolista de Salceda trata de apurar su recuperación para estar a disposición del técnico, pero a 48 horas del choque parece complicado que pueda vestirse de corto. Denis sufrió un esguince en el tobillo derecho durante la última visita del Celta a Butarque que le hizo perderse los últimos compromisos frente al Mallorca y el Levante. En este último encuentro, el salcedense entró en la convocatoria, pero no tuvo minutos. Infortunadamente, el jugador se volvió a lastimar el tobillo esta semana y aunque no se trata de un problema importante, parece difícil que pueda llegar en buenas condiciones al partido.

Algo más factible parece la presencia en la convocatoria frente a los rojillos de David Juncà, con una talalgia en el pie izquierdo. El catalán completó sin problemas aparentes el entrenamiento con el grupo y todo hace indicar que podría estar a disposición del técnico.

Para el choque contra Osasuna están descartados los porteros Sergio Álvarez e Iván Villar, que se recuperan de sendas lesiones en el menisco izquierdo, así como el defensa central Jorge Sáenz, que se lesionó el hombro izquierdo en el reciente partido de Copa del Rey contra el Peña Azagresa.

A las ausencias por lesión de Sergio, Iván Villar, y Sáenz se suma en este encuentro la del defensa central mexicano Néstor Araújo, sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas. David Costas cubrirá previsiblemente su ausencia como pareja del ghanés Joseph Aidoo en el eje de la zaga.

Por otra parte, el centrocampista turco Okay Yokuslu se reincorporó ayer a los entrenamientos tras haber retrasado unos días su regreso de las vacaciones con permiso del club por su reciente matrimonio.