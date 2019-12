América, América

Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1955 y 1962, novelista y autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 43º capítulo se cuenta la expedición del Celta a América, que luego lastró a la plantilla en la temporada 52-53. Destituciones, sanciones y malos resultados condujeron a una permanencia lograda gracias a la renuncia del España Industrial.

Por aquel entonces todos queríamos ir a América, de la que el cine era su mejor reclamo y propaganda. En ella vivían Clark Gable, Robert Taylor, James Steward, James Cagney... Fue en lo que pensó el joven Padrón cuando supo que el 25 de julio de 1952, después de oír misa en Capuchinos, el Celta partiría en autocar a Madrid. En Barajas embarcaría en un "super constellation" de la TWA hacia tierras americanas, con escalas en Lisboa y Azores, para llegar a Nueva York 24 horas después. Mientras, las jóvenes promesas del Celta Casablanca, bajo las órdenes de Yayo, comenzaban su andadura con el pensamiento de que ellos también, algún día, viajarían con el Celta a América.

Bello Amigo, Vázquez Bello y Padrón compartían el alojamiento que les daba una buena señora de As Neves, viuda con dos hijas, que los trataba como hijos. Bello Amigo, con ese pronto de los del Barbanza, protestaba a veces por la comida:

- Odio a los chinitos, por tanto arroz que nos hacen comer.

Con el que mejor había conectado el joven Padrón era con Quinocho. La madre de "Quino", que así le llamaban, le curaba muchas veces las heridas y mazaduras de brazos, piernas y caderas, con las que Padrón salía a diario de los entrenamientos por la dureza del terreno de Balaídos y La Florida. Aquel era un joven equipo de grandes compañeros, cuya amistad duró hasta que el camino de la vejez y de la muerte los fue separando.

En el Casablanca, el joven Padrón siempre se llevaba un bocadillo para después del duro entrenamiento, que calmaba sus ansias de comer hasta la cena y le sabía a gloria. Pero aquella tarde, cuando le iba a dar el primer mordisco, se encontró un viejo y sudado calcetín en medio de los dos trozos de pan. Su golpe de rabia provocó la sonora carcajada de todos. Quinocho, el más travieso y chistoso, causante de la broma, no dejaba de reír a carcajada limpia, saboreando aún la rica y esponjosa tortilla que la dueña del "Jabalí" le había preparado a Padrón.

Como el Celta seguía con las clases de reeducación de los jugadores, impuesta por el expresidente Avelino Ponte Caride -el club fue felicitado por la Federación Española-, Padrón asistió a las últimas clases, que solo servían para la práctica del billar. Hasta que un día se le presentó un profesor de instituto, Don Luis, seguramente enviado y pagado por el club, con el que comenzó su formación cultural, empezando por la literatura. El jovencito Padrón no sabía ni quién era Valle Inclán, que pasaba largas temporadas en su pueblo y al que su padre le servía el pan. Luego, cuando ya viajaba con el Celta y recibía cien pesetas de dietas, Don Luis le hacía comprar un libro para conocer el por qué de las cosas de la vida y de la historia.

Mientras tanto, el "super constellation" de la TWA, embargando de miedo a algún que otro jugador, hacía escala durante horas en Nueva York. Según el diario que escribió del viaje el vicepresidente Eugenio Fernández Montero, el avión de la TWA aterrizó en La Habana en medio de una gran tormenta. De allí se continuó viaje a Guatemala, donde jugó su primer partido contra el Palermo argentino (0-0). Se venció 3-5 al campeón de Guatemala y se perdió 1-0 en la segunda confrontación con el Palermo. En El Salvador el Celta ganó 1-3 a "Los Leones" y 1-2 al Fas,campeón del país. Ya de vuelta en La Habana, el Celta empató 2-2 con el Mariano y perdió 5-1 con el Juventud Asturiana, con un nefasto arbitraje de un vigués residente en La Habana que le permitió todas las ilegalidades al equipo local. En una segunda contienda con el Juventud Asturiana se perdió 2-1, con un arbitraje también muy favorable a los de casa. De vuelta a España los jugadores del Celta tuvieron un apoteósico recibimiento a su paso por Ourense y a su llegada a Vigo, donde fueron recibidos por el alcalde Tomás Pérez Lorente y miles de aficionados.

Al regreso de la gira americana estaba próximo a dar comienzo la Liga 1952-53. Debido al cansancio acumulado el equipo no pudo hacer una buena pretemporada. Se intentó recuperar a los jugadores con un pequeño "stage" mal programado en A Cañiza, que resultó más negativo que positivo. La larga ausencia de su vida cotidiana y familiar hizo que muchos jugadores se escamoteasen de ir a A Cañiza. Aquel "stage" solo fue bueno para que Mauro, recién incorporado, el "floxo" del equipo, como se le llamaba, cogiera peso.

El campeonato liguero comenzó con un 0-1 en Balaídos contra el Español. Derrota agravada por el desorden interno del club. Roberto Ozores fue destituido al no estar de acuerdo con los métodos del entrenador, Odilo Bravo. Hermidita, por indisciplina, y Santiago Vázquez, por no cumplir como capitán las órdenes del entrenador, habían sido sancionados. Los jugadores desobedecían al entrenador, como fue el caso de Mekerle en un amistoso jugado en Tarragona. La situación del equipo no era esperanzadora, colocado siempre en los últimos lugares de la tabla, lastrado por el cansancio y las lesiones, como la sufrida por el joven y magnífico guardameta Pazos en el Metropolitano, donde recibió en pleno rostro una fuerte patada de Otero cuando había iniciado la salida a los pies de un delantero rojiblanco. El Celta, sin Pazos, volvía a quedar debilitado. Tanto Simón como Marzá estaban dando sus últimos coletazos y el jovencísimo Padrón aún era una promesa sin cuajar. Por eso se tuvo que recurrir a un fichaje de un portero ya veterano, como Dauder, que llegó con un hombro que se le dislocaba cada dos por tres y que él mismo ponía en su sitio para seguir jugando. También del Atlético se fichó a Mascaró, un interior fino, con un fútbol de alta escuela que solo ponía en práctica en los entrenamientos, ya que luego, en los partidos, esa talla le desaparecía. Se reforzó al equipo con Carlos Torres, hijo de un veterano del Deportivo, Pepe Torres, que sí tenía una completa confianza en sí mismo y grandes cualidades para triunfar, pero no como interior, como se le quiso poner, sino como extremo izquierda, como demostraría un poco más tarde. Junto a Gento llegaría a ser uno de los mejores de España. Amoedo, que estaba cedido al Pontevedra, fue otro de los llegó para salir de la comprometida situación.

Los jugadores no se atrevían abandonar Balaídos después de los partidos. Pero tras un empate contra el Athletic sí lo hizo Odilo Bravo, que al intentar subirse a su coche "topolino" vio cómo los aficionados, llevados por la ira, trataban de darle la vuelta al coche con él dentro. Destituido Odilo Bravo, fue Armando quien se hizo cargo del equipo mientras no se fichase un nuevo entrenador. Fue Luis Urquiri, un exjugador vasco de Alavés y Atlethic, pariente de un cronista deportivo local, Sanz Iriondo, el elegido. Casi logró evitarle al Celta la temible promoción al empatar a puntos con el Valladolid, el cual se salvó por el tanteo general.

El joven Padrón, como jugador del Casablanca, podía ver los partidos cerca de la estatua de Pepe Bar. Durante un importante partido contra el Racing de Santander, con 1-1 en el marcador, el árbitro pitó un penalti favorable a los de casa, que el portero santanderino detuvo. Pero el árbitro lo mandó repetir aduciendo que el guardameta se había movido. Se volvió a tirar el penalti y esta vez el disparo salió fuera. Cuando los jugadores se retiraban a sus casetas al final del encuentro, el directivo que "cuidaba" de que no le faltara nada a los árbitros cuando pitaban en Balaídos, con un significativo gesto, le hizo ver al colegiado que podía haber hecho algo más a favor del Celta, a lo que el árbitro le contestó:

- ¿Qué querías, que marcara también yo los goles?

El Celta jugó la promoción con Deportivo (Primera), España Industrial, Avilés (Segunda Norte), At. Tetúan y Hércules (Segunda Sur). Padrón, en su privilegiado lugar, pudo oír a dos directivos del Deportivo antes del derbi en Balaídos:

- Le hemos ofrecido dinero por el empate, con el que nos salvamos los dos equipos del descenso, pero no han querido aceptar.

Aquel último partido de la liguilla se torció en los primeros 45 minutos del primer tiempo con un gol en el que Pazos, ya recuperado de su grave lesión, y Lolín no se entendieron, terminando la primera parte con 1-3. Ante este contundente e inesperado resultado se buscó nuevamente el empate. Y cuando los dos directivos del Celta y Deportivo buscaron un lugar discreto para el acuerdo, el joven Padrón vio cómo Helenio Herrera, entrenador del Deportivo, salía de la caseta y agarraba del brazo al directivo del Deportivo, llevándolo dentro del vestuario coruñés, al tiempo que le decía:

- El dinero que le ofrece es para nuestros chicos. No hay trato, no hay trato.

Y no hubo trato. No pudiendo haber más trato que con el España Industrial, el segundo clasificado en la liguilla, si el Celta pretendía seguir jugando en Primera División. Lo que pudo seguir haciendo gracias a la renuncia del equipo catalán, al que se compensó con el dinero del traspaso de Pazos al Real Madrid.

Si la temporada no resultó nada bien para el Celta, tampoco lo fue para el filial, al que se le quería ver en Tercera División. En un duro campeonato, jugado mano a mano, el Turista, más ducho y veterano que el Celta Casablanca, logró el ascenso por la diferencia de un solo punto. Esto significó abandonar a las promesas para que se terminasen de hacer en otros equipos.