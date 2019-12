Rubén Blanco: "Somos un equipo infantil"

El guardameta del Celta, Rubén Blanco, no buscó excusas a la derrota del equipo y reconocíó que el equipo se fue del partido en la segunda parte: "Creo que sobran las palabras, vamos al parón con un primer tramo de liga muy malo, nefasto. Creo que yendo por delante en el marcador, teniendo el partido controlado, nos pasa algo similar a lo que nos pasó la semana pasada, la verdad es que parece que tenemos miedo a ganar y así obviamente es difícil puntuar en esta liga".

Intentaba Rubén Blanco explicar porque el equipo se desconectó en la segunda mitad, y declaraba que "la situación no es fácil. No es ninguna excusa, al final tenemos que ser maduros y no lo estamos siendo, estamos siendo un equipo infantil que concede muchas oportunidades al rival y así puedes tener un día suerte, pero para ganar hay que hacer mucho mas".

Respecto a la jugada del polémico saque de banda, en el que ningún jugador celeste, además, bajó a defender, Rubén comentaba que "de los árbitros no me gusta protestar, no entro en si era saque de a su favor o al nuestro, y respecto a si estuvo blanda la defensa, todos estuvimos blandos. Esto no es problema de la defensa o los delanteros, es un problema del colectivo, aunque sí es verdad que ese gol escenifica lo que está pasando. A veces parece que estemos empanados. A ver si esta semana de paron nos va bien para desconectar y cargar pilas, que croe que ahora mismo es necesario".

En lo que no coincidía el portero celeste con su técnico es en señalar el origen de los problemas del equipo. Para Blanco, este es básicamente mental: "problemas hay muchos, si no no estaríamos en esta situación, pero creo que últimamente es un problema mas mental, de tener miedo a cerrar los paridos y cuando dejas con vida a un rival como el Levante, en su casa, al final pasa lo que pasa, crean ocasiones, nos ponemos nerviosos y perdemos. En la primera parte estábamos dominando el partido, no generábamos demasiadas ocasiones, pero alguna clara tuvimos a parte del gol, y luego... Creo que tenemos que dejar de hablar y dar explicaciones, trabajar mas que nunca, descansar esta semana y afrontar el 2020 con muchas ganas de trabajar y mejorar e incluso diría que de hablar menos, o se trabajan los partidos durante la semana o no somos capaces de salir de esta situación". Insistía el jugador del Celta en que "este pequeño parón nos va a venir bien para resetear, conseguir limpiar la cabeza. Igual parece un consuelo de tontos, pero estamos a un punto de la salvación y hay que intentar sacar cosas positivas de la situación que estamos viviendo. todo el mundo esta fastidiado en el vestuario, a veces olvidamos que somos personas también, lo pasamos mal. No quiero dar pena ni nada por el estilo, pero son situaciones fastidiadas para nosotros, estamos en un momento muy fastidiado".

A la afición, Rubén Blanco quiso lanzarles un mensaje de esperanza: "Lo primero desearles felices fiestas, aunque ellos sufren tanto o mas que nosotros, decirles que estoy convencido de que le vamos a dar la vuelta a esta situación y aunque suene a tópico creo que a veces hay que tocar fondo y luego no queda otra que salir hacia arriba".