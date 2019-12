El Celta afronta la penúltima jornada de la primera vuelta ante un rival de la mitad de la tabla al que siempre ha sorprendido en su estadio en la máxima categoría. Sin embargo, Roger García, segundo entrenador céltico y portavoz en ausencia de su hermano Óscar por tener este que atender "cuestiones personales", califica de "muy difícil" el partido que los gallegos afrontan esta tarde en el Ciutat de Valencia.

"Será un partido muy difícil. Nosotros tenemos que estar concentrados al máximo para que caiga de nuestro lado. El Levante hace muchísimas cosas bien. Tiene un gran entrenador. Se ve un equipo trabajado, con mucha movilidad, gente que chuta muy bien desde fuera del área. Meten muchos goles, pero también han recibido. Nosotros tenemos que hacerles daño de la manera que creemos más conveniente. Nuestra realidad es que creamos siempre muchas ocasiones. Si aumentamos el porcentaje a favor, los partidos van a caer de nuestro lado", explica el menor de los hermanos García Junyent, que dirigió en entrenamiento de ayer ante la ausencia de Óscar García, que hoy podría perderse el partido contra el Levante.

"Sumar de tres en tres" pide el segundo entrenador del Celta, quien se resiste a abordar la posibilidad de que su equipo salga de los puestos de descenso si gana o empata. Sí valora que el Celta nunca haya perdido en el Ciutat de Valencia en la máxima categoría. "Ojalá sea así y caiga a favor nuestro. Son estadísticas y nosotros vamos sin pensar en ello. Vamos a hacer nuestro partido y tener nuestras armas para llegar al gol".

En la Copa, Juan Hernández fue el autor de los dos goles célticos, pero su técnico no desvela si jugará ante el Levante. "Entra en la convocatoria y todos tienen sus opciones. Es un jugador que aporta al grupo, no solo en lo deportivo". Y habla de Mina y el 'Toro' Fernández, a los que les cuesta marcar: "Seguro que por dentro están sufriendo. A nivel externo, no notamos ningún nerviosismo o cambio de actitud. Están entrenando bien. Mina, que ha podido participar más que el 'Toro', ha tenido sus oportunidades y los goles llegarán", señala Roger García, antes de añadir que sobre el posible fichaje de un portero "no hay ninguna decisión tomada".