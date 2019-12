Rocinante, ¡vuelve al camino!

Esta vez busco el titular en las clases de cultura y literatura, que aquel magnífico profesor de Instituto, Don Luis, me enseñó y del que tanto aprendí. "Babieca" cabalgó con un muerto, el Cid, en una batalla que ganó. "Rocinante" cabalgó con un loco, Don Quijote, que lo llevó por el camino equivocado, mientras la cordura del hidalgo Alonso Quijano le pedía que volviese al camino, tal como lo describió el gran literato John Dos Passos. Pero "Rocinante" no quiso volver al camino, incluso cuando Aguirre, con el Leganés, le dio una magistral lección donde le hizo ver que jugando en casa con cinco defensas, para cubrirse de la velocidad del contraataque del contrario, y cuatro centro campistas, con un solo punta, también se podía ganar partidos marcando goles, aunque al final, por el esfuerzo realizado, fuese agónico en el marcador.

La lección había sido muy acertada, tanto que creo que, jugando así, fuera como en casa, con el Leganés no se podrá contar para el descenso a pesar de su situación en la tabla. Lo que sí tendremos que contar es con el Celta, que parece tener demasiada prisa en abandonar dicho puesto. Cuando debería abandonarlo, poco a poco, como Aguirre. Lo que confirma el desastroso partido jugado contra el Mallorca en Balaídos, donde el equipo mallorquín solo mostró una cosa positiva: velocidad y ganas de llevarse algún punto, como se llevó, con un marcaje y sentido de la anticipación de la jugada totalmente equivocados, así como una arriesgada táctica que Oscar González no supo contrarrestar, incluso cuando el Mallorca quedó en inferioridad numérica. Pues bien, sumando todo lo malo que lleva dentro el Celta y teniendo a "Rocinante" galopando fuera del camino que la cordura nos exige, debemos de pensar, como hizo John Dos Passos, en llevarlo al buen y sacrificado camino de la salvación. Para ello debemos de ser sinceros y ecuánimes con nosotros mismos, por lo que tenemos que pensar que dicha salvación no está en lo que se pueda fichar en el mercado de invierno. Ya que los dos o tres buenos fichajes que se puedan hacer no van a solucionar nada, dado que esos fichajes mejorarán una pequeña parte del desaguisado, que no solo es de dos o tres jugadores, sino de once. Lo que solo podrá mejorar, y no del todo, la agilidad mental de un buen entrenador, lo que creo no es Oscar González, a pesar que lo venden como un discípulo aventajado de Johann ruyff. Sin pensar que Cruyff solo era un entrenador de diez jugadores, pues no creía en los porteros, porque no sabían concebir el juego como él pensaba para marcar goles. Permitiéndose el lujo de haber ganado una o dos Ligas, no recuerdo ahora, prácticamente sin portero. Si no, repasemos la valía de los cuatro últimos entrenadores que tuvo el Celta.

Adán, que no es aquel joven aspirante a guardameta que tuvo el Madrid y jugó en el Betis, tuvo muchos hijos aparte de Caín y Abel. Cuatro de ellos, en esto dos último años, llegaron a entrenar al Real Club Celta de Vigo por este orden: Antonio Mohamed, argentino, un entrenador completamente desconocido en el fútbol español, que pensaba que jugar al fútbol era solo marcar goles. De los cuatro, para mi modesto entender, era el más malo de ellos. Luego fue destituido por Miguel Cardoso, portugués, tal vez creyendo ser el campeón de Europa; el fútbol portugués ya contaba en el concierto mundial del fútbol, sin tener en cuenta que la calidad del mismo había bajado casi a mínimos y que ni con Eusebio, el fútbol portugués alcanzó el título en el Mundial de Inglaterra en 1966. Por eso intentó, después de haber fracasado en el fútbol francés, imponer el fútbol portugués en el Celta, sin pensar que nuestro fútbol siempre había sido muy superior al portugués, tanto que fuimos campeones del mundo, dado la carencia que había y aun hay en el fútbol mundial, sin los mejores jugadores que siempre dio el fútbol español y con un seleccionador-entrenador, que seguía los pasos marcados por el anterior, que no quiso seguir siéndolo. Cuando se dio cuenta de su error ya era tarde para él, su ciclo se había dado por terminado. Pero con toda esa prepotencia que tienen a gala y muestran con orgullo mis buenos y queridos amigos de Portugal, país que como gallego y español tanto quiero y admiro, tengo que decir que Cardoso era, de los cuatro, el que mejor comprendió ser un entrenador de fútbol, hasta este momento en el que Oscar García tiene que despejar la nebulosa que lo envuelve.

Después vino Fran Escribá, español, todos en una sola temporada, entrenador clásico de nuestro fútbol, al que yo calificaría, dentro de los más de treinta que tuve en mi carrera como jugador profesional, de un entrenador al servicio de una directiva, apaciguador de una afición, esperando los milagros que a veces se dan en el fútbol, pero sin más conocimiento que los señalados. Y por último, una vez cumplido mi pronóstico, antes de lo que yo esperaba, fue cesado y remplazado por el español Oscar García. Que después de ver en cinco partidos como domina el banquillo, lo tengo que calificar, hasta hoy, como un entrenador que "capea" el temporal de los partidos sin rumbo fijo, sin poner proa al viento y a las olas, dejando el barco navegar a su manera con el peligro de hundirse, cada vez más, en la vorágine de los partidos a jugar. ¿Por qué digo esto?. Porque simplemente no domina el banquillo, lo que trata de encubrir con una buena carta de presentación, como exjugador del Barcelona, salido de la "Massia" y discípulo de Cruyff, lo que vale tanto como no ser nada en fútbol, donde los hechos son la terrible realidad. Y los hechos hasta hoy de nuestro flamante entrenador son que de cinco partidos, sólo gano uno y fuera de casa que son los más fáciles de ganar, con un poco de suerte, velocidad, y amontonando jugadores atrás. Para que se comprenda mejor lo que digo, añadiré que de quince puntos, solo se han ganando tres.

Pregunta: ¿Dónde están los doce puntos restantes, seis de los cuales se han perdido en casa contra equipos de nuestro nivel, sin contar los del Barcelona, pero sí los disputados también en Leganés? Estos doce puntos son los que delatan la incapacidad de un entrenador, para el dominio del banquillo, como se vio contra el Mallorca con inferioridad numérica. Lo demás no cuenta en el fútbol, salvo el saber, y Oscar García, desde hoy, tiene que saber llevar a "Rocinante" por ese buen camino que primero yo le indiqué que debería seguir, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y que Aguirre, el entrenador del Leganés, se lo recordó sobre el terreno de juego. De insistir en sus planteamientos variados, cada uno para cada partido, tendremos que colocar una chimenea en el local social, para ver si sale humo blanco de ella para saber si tenemos o no nuevo entrenador. Que siempre es mejor que "Rocinante" se siga perdiendo por el camino del "infierno" de Segunda División.