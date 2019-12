Hugo Mallo: "Tenemos que hacer borrón"

El lateral gallego del Celta Hugo Mallo aseguró que la derrota sufrida este domingo en el Ciutat de València cierra un 2019 en el que han sufrido mucho y no les han salido las cosas" por lo que deben hacer "borrón y volver a empezar".

"Debemos permanecer unidos. Tenemos que ganar, siempre dejamos algún desajuste por el que nos hace goles", explicó el capitán del conjunto vigués, que señaló que de la parte baja de la clasificación se sale "trabajando y estando unidos".

En una entrevista con Movistar LaLiga añadió que salen del estadio levantinista "mal, jodidos y dolidos".

"Creo que hicimos una buena primera parte, apretando arriba, pero en la segunda nos hemos metido atrás, les hemos dejado espacio y nos han matado. El segundo gol nos ha hecho mucho daño", afirmó.

Mallo cree que el saque de banda que propició ese segundo gol debió ser para ellos y no para el Levante, "aunque es mérito suyo porque estuvieron listos y sacaron con rapidez".

Roger García: "El acierto del Levante ha decantado el encuentro"

Roger García, segundo entrenador del Celta, afirmó que el acierto del Levante en la segunda mitad decantó un encuentro que su equipo había dominado en el primer periodo y el comienzo del segundo.

Roger estuvo en el banquillo ya que su hermano Óscar, entrenador del Celta, no estuvo en Valencia por motivos personales.

"En la primera mitad, hemos controlado el encuentro, hemos marcado y competido bien y, además, el Levante o nos ha hecho sufrir. En la segunda parte también empezamos bien, pero no tuvimos el acierto que tuvieron ellos", agregó.

Sobre la jugada del 2-1, muy protestada por los jugadores de su equipo, señaló que fue una acción muy rápida en la que lo que vio era que el saque de banda debería haber favorecido al Celta. "No sé si deberá haber intervenido el VAR", agregó.

Destacó que el del Celta no es un problema mental porque si así fuera, en los últimos partidos no habrían jugado bien. "No estamos satisfechos, pero hemos jugado bien", puntualizó.

También explicó las virtudes del Levante como equipo como muchos registros y bien trabajado, pero insistió en que el acierto del equipo local fue determinante ante un Celta que había competido.

El Levante respira

El delantero valenciano del Levante, Roger Martí, se mostró muy satisfecho por el triunfo logrado este domingo ante el Celta de Vigo (3-1) y dijo que les permite irse "de vacaciones con una distancia muy buena de doce puntos sobre el descenso".

"El equipo ha sacado coraje. Era una final para nosotros", señaló el doble goleador, quien añadió que no deben descentrarse al pensar que pueden entrar en competiciones europeas.



"El Levante lo que quiere es ir partido a partido. Llevamos una línea muy buena y hay que ver hasta donde llegamos", señaló en una entrevista con Movistar LaLiga.



Roger mostró muy contento con "el premio" de haber marcado dos goles y le dio "las gracias a Borja Mayoral por la asistencia en el primero".



Además, también destacó los cambios que introdujo Paco López tras el descanso y el mensaje que les hizo llegar.



"Paco ha acertado en el cambio, nos ha venido muy bien porque a partir de ahí hemos sido muy verticales. Nos hemos quedado con la sensación tras la primera parte de que podíamos dar más y nos ha dicho que hiciéramos lo que sabemos hacer", explicó

Por su parte,y a la afición, pero no les hace olvidar el objetivo de mejorar.

El técnico del Levante admitió que el Celta les sorprendió al salir con tres centrales, ya que les habían ahogado, sobre todo en el juego exterior. "Además, no estuvimos bien y, por eso, perdíamos al descanso por 0-1", señaló.

"Nos faltaba salida por las bandas y en el descanso hemos ajustado el equipo y nos ha salido bien", señaló en alusión al cambió con la entrada de Borj Mayoral para jugar con tres delanteros.

"Lo importante es la felicidad del vestuario y de la afición, pero también la obligación de mejorar y de evitar vaivenes emocionales", continuó.

Destacó el "carácter, la valentía y la capacidad del equipo para no rendirse", agregó Paco López, quien no se pronunció sobre la jugada del gol del Celta con una posible falta a cabaco, ni sobre una caída de Bardhi en el área rival.