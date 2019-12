Roger García: "Hay que ir partido a partido y a ver si aumenta el acierto de cara el gol"

Denis Suárez se añade a la lista de convocados para el partido de mañana ante el Levante en el Ciutat de Valencia (18.30 horas), en la que no estarán los lesionados Sergio Álvarez, Iván Villar, Juncà, Sáenz y Beauvue. El resto, viajan todos esta tarde en un vuelo chárter desde Santiago tras modificar su plan de viaje a la capital del Turia ante el mal tiempo.

De nuevo ha sido Roger García, el segundo entrenador, y no su hermano Óscar, quien ha dado a conocer esta tarde el conjunto de jugadores disponibles para mañana. El míster podría no estar tampoco para la cita de este domingo por motivos personales. Había peligrado su presencia ante el Peña Azagresa el pasado jueves, aunque finalmente sí se sentó en el banquillo el saballedense, si bien no dio la rueda de prensa previa tampoco.

El análisis previo del Levante - Celta, por Borja Melchor. // Marta Clavero

Roger ha repetido hoy la tónica de las últimas semanas sobre mirar la tabla y ha incidido en acortar las miras: "Hay que ir partido a partido y ya habrá tiempo para mirar la clasificación, lo importante es sumar de tres en tres". Además, el técnico catalán alavó al club levantino, de quien ha dicho que "hace muchísimas cosas bien" y que es un "equipo bien trabajado, con mucha movilidad y con buen disparo desde fuera": "Nos espera un partido muy difícil, tenemos que estar muy concentrados", ha destacado.

Así mismo, Roger ha añadido que los granotas "tienen mucho gol, pero también han recibido", por lo que intentarán "hacerle daño" ya que "la realidad" del Celta es que crean "siempre muchas situaciones de gol": "A ver si aumenta el porcentaje de acierto de cara al gol".

Esto es lo más interesante que ha dicho del partido de mañana, donde el Celta nunca ha perdido en primera civisión en el Ciutat de Valencia: seis victorias y un empate.

Lista de convocados para el encuentro ante el Levante. // RC Celta

Estos son los futbolistas que estarán para mañana (tendrá que descartar a su vez a tres jugadores más hasta los 18): Hugo Mallo, David Costas, Néstor Araujo, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Juan Hernández, Fran Beltrán, Iago Aspas, Pione Sisto, Rafinha Alcántara, Rubén Blanco, Stanislav Lobotka, Lucas Olaza, Joseph Aidoo, Gabriel Fernández, Kevin Vázquez, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh, Fran Vieites y Brais Rodríguez.