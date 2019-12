El Celta Zorka se propone recuperar el tiempo perdido

El Celta Zorka Recalvi despide esta tarde el año en Avilés ante el ADBA, para tomarse posteriormente unos días de vacaciones y volver a la actividad para preparar el Memorial Paco Araújo que se disputará en día de Reyes en el pabellón de Navia.

Las viguesas afrontan el partido de esta tarde con la intención de recuperar sensaciones tras las últimas dos derrotas en Liga, que han relegado al equipo a la séptima posición, a dos victorias del Canoe, que es el equipo que ocupa la última plaza que clasifica para la fase final que dará el nombre de los dos equipos que ascienden de categoría. La semana ha sido intensa, corrigiendo cosas que en los últimos partidos están fallando, y trabajando con el equipo a nivel psicológico, pues son varias las jugadoras que no están rindiendo al nivel esperado.

El partido de esta tarde debe servir para recuperar el estado de ánimo, y marcharse de vacaciones con la intención de resetear la mente, sacarse miedos de encima y pensar en lo mucho que se juega el equipo en una segunda vuelta, en la que hay que jugar en la cancha de los tres primeros clasificados.

Cantero no contará para este encuentro con Noa Comesaña, que en un entrenamiento de la semana resbalón y tiene molestias, por lo que la entradora se llevará a Asturias a Sara Vidal y a Lucía Fontela, en lo que a las junior se refiere, estando el resto para jugar, aunque alguna tenga ligeras molestias.

Cantero afirmaba tras el entrenamiento de ayer, que "no está siendo fácil porque no somos capaces de continuar un buen ritmo de partido, de buenos minutos, de continuidad en el trabajo, vamos muy a tirones y eso nos está penalizando mucho. Cuando estamos mal estamos muy mal, no somos nada sólidas, y cuando estamos bien estamos bien. También nos está costando el partido igualado, y la verdad no se si la mejor medicina es irse de vacaciones. No estamos trabajando mal durante la semana, pero nos falta ir un poco más de la mano la calidad y la intensidad, y en ello estamos. Creo que tenemos mimbres para hacer las cosas, pero ahora mismo, por estados de forma, por sensaciones de confianza, no lo estamos consiguiendo. Avilés es un partido trampa porque ellas llevan diez derrotas consecutivas, pero es un campo complicado porque es grande, no se llena, y veces se queda un poco desangelado.