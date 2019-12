"Ha costado mucho llegar aquí"

Juan Hernández, gran protagonista de la noche al ser el autor de los dos goles del Celta, reconocía estar muy satisfecho con cómo le habían ido las cosas, sobre todo después de su lesión: "Ha costado mucho trabajo estar ahora aquí y cuando después de tanto tiempo, te sale un partido así, como el de hoy, la satisfacción es doble. Lo importante era la victoria del equipo y lo hemos conseguido y, evidentemente, muy contento por mis goles, que seguro que me ayudarán a coger confianza. Estoy entrenando bien, me encuentro bien, y hoy me voy muy contento por ayudar al equipo".

Respecto al encuentro, comentaba Juan Hernández que "ha sido un partido complicado, también con el viento y las condiciones del terreno de juego, que no nos favorecían, pero pese a ello hemos intentado en todo momento buscar la forma de llegar hasta la portería contraria y hemos tenido varios acercamientos ya en la primera parte, aunque el gol ha llegado casi al descanso. Lo importante era pasar de ronda y ganar el partido y hemos salido a por ello desde el inicio. Teníamos claro que en esta competición cualquiera puede dar la sorpresa y hemos salido dispuestos a llevar la batuta, a buscar la victoria desde el inicio y el equipo ha tenido varias llegadas para solucionarlo".