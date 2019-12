Roger pide "máxima mentalidad" y "respeto" al rival para pasar de ronda

Roger García Junyent dirigirá esta tarde al Celta en su estreno copero por ausencia de Óscar, que no podrá estar al frente del banquillo frente al Peña Azagresa por motivos personales. El segundo entrenador celeste aseguró ayer que el equipo se toma el compromiso a partido único con la máxima seriedad y respeto hacia el adversario, de Tercera División. "Mostramos el máximo respeto a cualquier competición y esta es una competición importante, histórica, que merece nuestro máximo respeto. Así que lo afrontaremos con la máxima mentalidad y las fuerzas adecuadas para competir", afirmó el menor de los hermanos García Junyent tras el entrenamiento celebrado ayer a puerta cerrada en A Madroa.

"Cada partido para nosotros es una oportunidad de crecimiento para el equipo. Llevamos aquí ya varias semanas y está bien tener este tipo de encuentros para ir creciendo", precisó el segundo técnico céltico, que no se fía de la presumible inferioridad de un adversario que el pasado curso militaba en Regional Preferente. La eliminación el martes del Alavés a manos del Jaén es, según Roger, una claro ejemplo del temperamento competitivo que los equipos de inferior categoría sacan a relucir en este tipo de partidos. "Son resultados que nos ponen en alerta y nos activan y preparan para competir. Los equipos de inferior categoría compiten al máximo. Actualmente no hay rival fácil, lo hemos visto estos días y otros años. Saben que, si compiten al máximo, están más cerca de la victoria y así debemos hacerlo nosotros", advirtió.

El segundo entrenador del Celta anunció cambios en el once, aunque aseguró que presentará esta tarde en La Planilla un once apto para competir al máximo nivel. "Habrá gente que juegue que no ha participado tanto, pero saldrán once titulares y vamos a preparar el partido con los jugadores más adecuados para afrontarlo", destacó Roger, que espera un rival sumamente combativo. "Todos estos rivales compiten al máximo. Mañana también esperamos que va a ser así. Equipos difíciles, equipos con un nivel competitivo alto. Nosotros vamos a igualar y superar eso" , resaltó el preparador sabadellense, que prefiere centrarse en su propio equipo. "Sabemos de la dificultad del partido. Las condiciones del terreno las desconozco pero lo que me ocupa es mi equipo, el Celta, y cómo vamos a actuar. Lo que hagan los otros no está dentro de nuestras manos", apuntó.

Roger García se refirió, por otra parte, a la posibilidad de fichar un portero en el mercado de invierno, cuestión que, aseguró, todavía no se ha evaluado. "Cada vez que hay una ventaja de fichajes hay que estar alerta, pendientes de lo que se puede fichar para ayudar a mejorar la plantilla", se limitó a señalar.