El modesto Peña Azagresa afronta "el partido de nuestra vida"

La visita del Celta ha generado una enorme ilusión en Azagra, el pequeño municipio navarro que representa el Peña Azagresa, que tras lograr el pasado curso el ascenso a Tercera División vive con gran expectación el duelo que esta tarde va a enfrentarle contra el conjunto celeste. "Es el partido de nuestra vida y lo afrontamos de manera especial", declaró ayer a este diario el técnico del Peña, Rafael Bericat, que ve el duelo copero frente a los celestes como "premio".

Bericat saldrá frente al Celta con sus mejores elementos con la idea de pasar de ronda. "En cuanto el balón eche a rodar será un partido más que queremos ganar, así que pondremos a los mejores jugadores para el tipo de partido que esperamos que toque", apuntó el técnico, que no descarta dar la sorpresa. "Al ser una eliminatoria a partido único, todo puede pasar. El Celta es el que tiene la presión de ganar y me espero un partido en que ellos dominen, pero en el que nosotros no vamos a renunciar a nada", añadió Bericat, que confía en tomarle el pulso al encuentros desde los primeros minutos. "Será complicado quitarles el balón, pero nosotros también tenemos nuestras armas y somos un equipo que puede jugar a un montón de cosas. Es un partido de un nivel totalmente distinto al que estamos acostumbrados en Tercera, pero confiamos en generarle problemas, sobre todo al principio, que el partido no se rompa pronto y podamos hacer que el Celta dude", observó.

Pese al cambio de escenario, el preparador del cuadro azagrés confía en que el apoyo del público empuje a dar la campanada. "El campo va a estar bonito con toda nuestra afición y a ver si con el apoyo de nuestra gente podemos hacer saltar la sorpresa", dijo.