El Celta muta para su estreno copero

El Celta debuta esta tarde en la Copa del Rey frente al Peña Azagresa, de Tercera División (La Planilla, 19.00 horas, DAZN) en un encuentro a partido único marcado por la ausencia de Óscar García Junyent, que no estará al frente del banquillo por asuntos personales, y que el cuadro celeste afronta con mimbres poco habituales y el firme propósito de pasar de ronda.

El segundo de abordo, Roger García, será el encargado de dirigir al equipo frente al modesto conjunto navarro en un compromiso sobre el papel asequible que, sin menospreciar al rival, el cuerpo técnico empleará para dar oportunidades a los jugadores que han tenido menor protagonismo en LaLiga.

El segundo preparador celeste da dado descanso a cinco titulares. Néstor Araújo, Lucas Olaza, Okay Yokuslu, Stanislav Lobotka y Rafinha Alcántara reservan fuerzas para el inminente compromiso liguero contra el Levante. Roger sí ha incluido en la expedición que se desplaza esta tarde a Calahorra (La Rioja) -el choque se disputa La Planilla por las deficiencias que presenta el Miguel Sola, campo del Peña Azagresa- a pesos pesados como Iago Aspas, Rubén Blanco, Santi Mina o Joseph Aidoo, que apuntan al banquillo. El técnico ha incluido en la convocatoria a cinco futbolistas del Celta B: Sergio Carreira, Iker Losada, Sergio Bermejo y los porteros Fran Vieites y Iago Domínguez. Denis Suárez, David Juncà, Sergio Álvarez, Iván Villar y Claudio Beauvue, mientras, causan baja por lesión.

Las novedades afectarán presumiblemente a todas las líneas, aunque principalmente a la retaguardia. La portería será con toda probabilidad para el portero del filial Fran Vieites, que debutaría con el primer equipo celeste. Con Sergio Álvarez e Iván Villar lesionados, el Celta no puede permitirse que Rubén Blanco pille un simple catarro, con lo que resulta del todo improbable (por no decir temerario) que Roger ponga en riesgo a su único portero sano en un campo que no estará en óptimo estado.

En la defensa los cambios será también multitudinarios. Roger formará previsiblemente en el eje de la línea con David Costas y Jorge Sáenz, los dos defensas centrales que han tenido menos protagonismo hasta el momento en la competición regular. El tinerfeño es uno de los tres jugadores que aún no ha disputado un solo minuto desde el relevo en el banquillo y el zaguero de Chapela apenas ha jugado unos pocos minutos entreando desde el banquillo.

Las ausencias de Olaza y Juncà dejan al Celta sin ningún lateral zurdo específico, con lo que Kevin Vázquez o Hugo Mallo ocuparán probablemente el flanco izquierdo de la zaga a pierna cambiada. Sergio Carreira podría ser la elección para la banda derecha. En medio campo, Beltrán es seguro por delante, flanqueado por Pape y Brais Méndez, sin descartar otras posibilidades.

Las opciones son también múltiples en ataque, donde Juan Hernández se perfila como titular en banda derecha. Gabriel Fernández y Mina podrían ser sus acompañantes, aunque tanto Iker Losada como Sergio Bermejo tienen también posibilidades de entrar en el once.

La visita del Celta ha generado una gran expectación entre la afición del Peña Azagresa, a pesar del disgusto que ha supuesto tener que disputar el choque en la vecina localidad riojana de Calahorra, a 10 kilómetros de Azagra (Navarra). Pese al cambio de escenario, La Planilla se acercará al lleno (5.000 espectadores) con la ilusión de dar la sorpresa eliminando a un rival de Primera División. El técnico, Rafael Bericat, no lo descarta. Con este propósito desplegará al menos el preparador del cuadro navarro desplegará su once de gala, que no será muy distinto del que goleó la pasada jornada a domicilio al Fontellas en la competición regular (1-3).