El técnico ha dado minutos a todos sus jugadores disponibles, salvo a Jorge Sáenz

Óscar García Junyent ha realizado una amplia utilización de la plantilla en los cinco compromisos ligueros que lleva al frente del Celta. En este lapso de competición, el preparador celeste prácticamente ha empleado a todos los futbolistas del plantel que ha tenido a su disposición. La única excepción la constituye el zaguero canario Jorge Sáenz, que mañana será muy probablemente titular en la Copa frente al Peña Azagresa.

Tampoco han tenido minutos con el técnico catalán Claudio Beauvue e Iván Villar, que se recuperan de sendas roturas del menisco externo izquierdo.

El preparador celeste no es partidario de manejar un once tipo definido. En cada partido ha ido moviendo piezas para intentar mejorar el equipo con una política de retoques en el once destinada a tener a todos sus jugadores enchufados. Solo cuatro de ellos, Iago Aspas, la pareja de centrales formada por Joseph Aidoo y Néstor Araújo, y Lucas Olaza han iniciado con él todos los partidos. Otros tres de futbolistas, Pape Cheikh, Stanislav Lobotka y Pione Sisto, apenas se han perdido un encuentro, mientras que Denis Suárez ha jugado como titular dos de los tres en que ha estado a disposición del técnico.

Brais Méndez y Santi Mina (cuando ha estado disponible) han alternado la titularidad con la suplencia y Rafinha Alcántara, a quien el relevo en el banquillo le coincidió con una lesión, y Okay Yokuslu han ido ganado protagonismo en el once en los últimos dos encuentros.

Los que menos han jugado hasta el momento con Óscar García y seguramente serán titulares mañana en la Copa del Rey contra el Peña Azagresa son David Costas, con unos pocos minutos en el compromiso liguero disputado en el Estadio de la Cerámica; Fran Beltrán, titular en el estreno de Óscar García en el Camp Nou y suplente en los dos siguientes encuentros y el uruguayo Gabriel Fernández, a quien el técnico ha utilizado como recurso desde el banquillo en tres encuentros y no pudo jugar por sanción el pasado domingo contra el Mallorca. David Juncà, por su parte, fue titular frente al Barcelona y ya no ha vuelto a vestirse de corto por culpa de una lesión en el talón.