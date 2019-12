El Celta se concentra en la Copa

Araújo, Kevin, Lobotka, Okay, Olaza y Rubén Blanco durante el entrenamiento del pasado lunes en A Madroa. // Ricardo Grobas

El Celta aparca por unos días LaLiga para centrarse de lleno en la Copa del Rey, competición en la que el equipo celeste debuta mañana en Calahorra (La Rioja) frente al modesto Peña Azagresa, de Tercera División, en un duelo que Óscar García Junyent va a aprovechar para dar protagonismo a sus jugadores con menos minutos. Con el equipo en puestos de descenso, el Celta se toma la Copa como una buena oportunidad para ganar confianza en el torneo regular que va a permitir al técnico desarrollar sobre el terreno la idea de juego que pretende implantar en el equipo y mantener enchufados a los jugadores que menos han participado hasta el momento. No se descarta que el técnico dé también minutos a algunos jugadores del filial con la idea de ahorrar fuerzas para la importante visita liguera del domingo al Ciutat de Valencia, donde el cuadro celeste aspira a despedir el año con un triunfo que saque al equipo de la zona de descenso que ocupa desde hace siete jornadas.

Es más que probable que el entrenador celeste dé mañana en La Planilla -el choque se jugará en el campo del CD Calahorra al no reunir el del Peña Azagresa las condiciones necesarias- la alternativa con el primer equipo a Fran Vieites. Las lesiones casi consecutivas de menisco de Sergio Álvarez e Iván Villar han dejado bajo mínimos la portería y no parece probable que el técnico céltico ponga en riesgo a su único portero sano, Rubén Blanco, a sabiendas de que, en el más optimista de los supuestos, no va a poder recuperar a ninguno de los guardametas lesionados del primer equipo hasta finales del mes de enero.

En defensa podría debutar algún otro chico del filial, aunque la principal novedad en el once va a ser Jorge Sáenz. El defensa central tinerfeño es el único jugador del primer plantel disponible al que Óscar García no ha dado un solo minuto en los cinco partidos que ha dirigido hasta la fecha. Sáenz, que solo ha entrado en una convocatoria con el técnico sabadellense, estará acompañado en el eje de la zaga por David Costas, que apenas ha jugado algunos minutos entrando desde el banquillo desde el cambio de entrenador.

Fran Beltrán, el menos utilizado hasta el momento de los medios centro del equipo, se adivina como novedad en medio campo, mientras que en ataque Juan Hernández, que ya pudo disponer de algunos minutos el pasado domingo frente al Mallorca, también apunta al once. Para el lorquino, que debutó en Primera División frente a los bermellones, el duelo copero se presenta como una excelente oportunidad para ganar ritmo competitivo después de 15 meses sin competir debido a una grave lesión de rodilla. No se descarta que Óscar García aproveche el partido contra el Peña Azagresa para ver sobre el terreno a otros chicos del filial. Alguno de ellos, como Iker Losada o Sergio Bermejo ya han debutado esta temporada en LaLiga con el primer equipo.

En el estreno copero del Celta no van a estar Denis Suárez y David Juncà, que se recuperan de distintas lesiones. Ambos futbolistas continúan ejercitándose al margen del grupo, con lo que su participación contra el Peña Azagresa (no así en el compromiso liguero contra el Levante) está descartada.

Por otra parte, es más que probable que el preparador celeste dé descanso a algunos de sus futbolistas más utilizados (Aidoo, Araújo, Aspas, Olaza, Lobotka o Pape), que fácilmente podrían quedarse fuera de la convocatoria.