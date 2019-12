Óscar García Junyent: "Ha sido nuestro mejor partido"

Óscar García Junyent expresó su frustración por un empate que no hizo justicia a los méritos contraídos por el Celta sobre el césped que, a su juicio, fueron considerables. "[El punto] Nos deja una sensación de rabia porque hemos sido superiores prácticamente todo el partido y nos han metido dos goles con un solo disparo a portería", se lamentó el preparador céltico, que valoró, pese a la decepción por el resultado, el trabajo realizado por sus jugadores. "Ha sido nuestro mejor partido desde que estoy aquí, pero no puedo irme contento por el resultado", dijo

El técnico admitió que el Celta pagó ayer un alto precio por sus graves errores defensivos, pero elogió el gran volumen de ocasiones de gol que su equipo fue capaz de generar ante el portal bermellón. "Si estamos ahí, es porque tenemos cosas a mejorar y una de ellas son los errores defensivos, pero desde que hemos llegado estamos creando muchas ocasiones de gol. Hemos marcado varios goles, creo el porcentaje debería ser más alto debido a las ocasiones que creamos y lógicamente hay que minimizar errores porque estos errores en Primera te castigan", declaró.

Más que un problema para leer las necesidades de un partido encarrilado con el marcador a favor y un jugador más sobre el campo, Óscar García destacó el enorme premio que el Mallorca se encontró en sus escasas aproximaciones al portal de Rubén Blanco. "Si analizamos bien el partido, el Mallorca ha creado una ocasión. Es normal que un equipo de Primera División te cree alguna ocasión, lo que pasa es que con una ocasión prácticamente han metido prácticamente dos goles. El golpe ha sido duro, pero el equipo ha continuado y esto es lo que me hace ser optimista. Después de su gol, hemos hecho tres o cuatro ocasiones para poder marcar y nos hemos merecido sin duda los tres puntos", señaló. "Y este el camino a seguir. No podemos estar lamentándonos. El jueves tenemos otro partido, el domingo otro. Hoy se ha marcado un camino, que es el que quiero, y la lástima ha sido el resultado", precisó el técnico, a quien le habría gustado dedicar la victoria a un conocido aficionado celeste que falleció inesperadamente la pasada semana con solo 15 años. "Teníamos muchas ganas de dedicarle la victoria a Miguel, a toda su familia y a los aficionados que han venido. No ha podido ser y lo sentimos por eso", se apenó.

Pese a las dificultades que el Celta está encontrando para competir con los equipos de la zona baja de la tabla, el preparador céltico elogió ayer la actitud de sus jugadores. "La primera parte de Leganés sí podíamos hablar de eso, pero hoy no. El equipo ha competido desde el primer minuto. Hemos estado muy bien en casi todas las facetas. Lógicamente, si encajas dos goles algo se puede mejorar, y si solo marcas dos teniendo 10 o 11 ocasiones, también, pero en todos los otros aspectos hemos estado muy bien", afirmó.