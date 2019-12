Vicente Moreno: "Llevábamos tiempo persiguiéndolo"

Vicente Moreno celebró un empate que da al Mallorca su primer punto como visitante esta temporada. "Es un punto muy importante para nosotros porque hacía tiempo que lo estábamos buscando lejos de nuestro campo. Las cosas del fútbol, quizás en uno de los partidos más grises, donde hemos hecho menos por conseguir algo positivo es donde vas a conseguir ese primer punto a domicilio", declaró tras el choque.

El preparador bermellón consideró clave "no encajar " en inferioridad numérica "un tercer gol que habría sido definitivo" y valoró que su equipo permanezca una jornada más fuera de los puestos de descenso. "Para un equipo como el nuestro es un éxito vernos un fin de semana más fuera de esos puestos. Ante un buen equipo enfrente, fue decisivo no encajar el tercer gol que hubiera sido definitivo. Al final, siempre surge alguna ocasión y la que tuvimos fuimos capaces de materializarla", dijo Moreno, que se refirió así a la actuación arbitral: "No hablo nunca de los árbitros, ni cuando caen de un lado ni de otro. El penalti que nos pitaron es muy claro. La acción del penalti a favor del Celta tenemos que ser respetuosos".