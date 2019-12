Debacle del Celta Zorka Recalvi

Dos de las virtudes que siempre destacaron en el Celta femenino fueron la capacidad defensiva y su actitud en el parquet, peleando como grupo hasta los segundos finales de los partidos. Sin eso, el equipo vigués es uno más, y ayer le pasó factura en Leganés.

Cuando el Celta Zorka Recalvi encaja setenta y dos puntos, como ocurrió ayer, deja bien a las claras que el equipo no estuvo bien en el trabajo defensivo. En los dos primeros cuartos encajaron cuarenta y cuatro puntos, algo que no es habitual en el equipo, y siempre que sucede, el partido acaba en derrota. Las viguesas venían avisadas por lo que sucedió el jueves en Alcobendas, pero no aprendieron la lección. Ty y Rakovic encontraron ayer un filón. La americana hizo dobles figuras con veinte puntos y doce rebotes, mientras que a la montenegrina le faltaron tres rebotes para hacer también las dobles figuras.

Es evidente que cuando el rival rinde a este nivel, tu debes hacerlo mejor en ataque, pero en esa faceta las viguesas mantuvieron la misma línea que en defensa, es decir, desacertadas. Ayer nula aportación de Anne Senosian y de Helmi Tulonen, que entre las dos no fueron capaces de anotar un punto, acabando las dos jugadoras con valoración negativa. Tan mal debió ver la cosa Cristina Cantero, que hizo jugar a Noa Comesaña, dieciséis años, y a Lucia Fontela, diecisiete, diez y siete minutos respectivamente tratando de buscar un revulsivo.

El Celta Zorka Recalvi nunca dio un partido por perdido, y como grupo consiguieron resolver de forma positiva situaciones extremadamente complicadas. Ahora la situación es diferente y los malos resultados están pasando una negativa factura psicológica. Un hecho que bien podía venir dado por la juventud del equipo, y a que esta temporada el nivel de la competición y de exigencia no es el mismo de las dos últimas campañas. Resta una jornada para marchar de vacaciones que, posiblemente, sea la mejor medicina que se le puede dar al equipo en estos momentos. Desconexión total, limpiar la mente y regresar, como se suele decir, con las pilas cargadas. Falta todavía una vuelta por disputar y no olvidemos que no hay que quedar campeón de grupo, sino que con finalizar en cuarta posición es más que suficiente para disputar la fase de ascenso.

En lo que al partido de ayer se refiere, el comienzo fue prometedor, ya que tras los dos primeros minutos de juego, el Celta Zorka Recalvi mandaba en el marcador por cinco puntos de diferencia, 2-7. Ahí comenzaron las primeras dudas, pues las madrileñas hicieron un parcial de 10-0 y poco menos que se acabó el equipo vigués, que llegaba al final del cuarto con seis puntos de desventaja.

Las cosas no mejoraron en el segundo cuarto. Leganés sobrepasaba los diez puntos de ventaja y tenía demasiadas facilidades para jugar interior, anotando segundas opciones, maniatando a un equipo vigués al que le temblaba el pulso a la hora de los lanzamientos. Leganés, además, hacía mucho daño con el lanzamiento de triples, llegándose al descanso con una desventaja de diecisiete puntos, 44-27.

Tras el paso por el vestuario las cosas no mejoraron. El cuadro vigués seguía muy tocado, aprovechando las madrileñas la situación para romper el partido al llegar a tener veinte punto de diferencia. Noa y Barneda apretaron al final para dejar la desventaja en quince puntos. Una tónica que se mantuvo en los últimos diez minutos de juego, sin capacidad de reacción de las viguesas.