Óscar García pide "agresividad de cara a portería" para retomar el triunfo ante el Mallorca

"Tenemos que jugar todos los partidos con la mentalidad que merece y agresividad que merece Primera División". Con este talante espera Óscar García Junyent que el Celta se reactive mañana el Celta para retomar la senda del triunfo frente al Mallorca en Balaídos. "Tenemos que ser mucho más agresivos de cara a portería, en tres cuartos, no pensar siempre en seguir combinando si no ser más agresivos y directos en tres cuartos", ha añadido el preparador celeste, que espera que sus futbolistas pasen página sobre la derrota cosechada el pasado domingo en Butarque. "Los jugadores estaban tocados, yo también, porque queríamos hacer otro tipo de partido mucho más parecido a lo que hicimos en la segunda parte que en la primera. Eso es lo que queremos ver y que se vea", ha añadido el técnico, que rechaza conceder al choque la categoría de final.





El análisis del choque, por Borja Melchor. // Olaya López

"Quiero ser consecuente con lo que digo.. Es momento de sumar los tres puntos, eso es lo que queremos. Vamos a jugar con la mentalidad que quiero que salga el equipo de que cada partido tiene que ser una final, no solo este", ha destacado el sabadellense, que ha remachado: "Ésa es la mentalidad que quiero que tenga mi equipo, no darle importancia más a un partido que a otro. Todos son importantes. Lo tenemos que tomar como una final. Una final no es porque hay más partidos. No se acaba, pero si afrontar como una final".En la rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento en A Madroa . Óscar García se ha referido a la plaga de lesiones que asola a la portería del Celta y ha explicado que la posibilidad de fichar a un portero en el mercado de invierno no está ahora mismo sobre la mesa . "Primero tenemos que esperar la artroscopia de Sergio el lunes. Después, con los resultados, podremos valorar este tipo de cosas", ha comentado.El preparador céltico ha convocado para el choque a 18 futbolistas, entre los que se cuenta el portero del filial, Fran Vieites.El resto de los citados son: Hugo Mallo, Costas, Araujo, Okay, Fran Beltrán, Iago Aspas, Sisto, Rafinha, Rubén Blanco, Lobotka, Olaza, Aidoo, Kevin, Santi Mina, Brais Méndez y Pape Cheikh., Gabriel Fernández está sancionado y Jorge Sáenz no ha sido llamado por decisión técnica.