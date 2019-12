Las lesiones vuelven a cebarse con el Celta Zorka Recalvi

Sin tiempo para asimilar la derrota del jueves ante el Alcobendas, el Celta Zorka Recalvi afronta esta tarde un nuevo compromiso en tierras madrileñas con el Laboratorios Ynsadiet Leganés como rival de turno. Un partido en donde las dificultades van en aumento para el cuadro que entrena Cristina Cantero, que tiene serias dudas de si podrá contar con Ainhoa Lacorzana y Tamara Montero para el choque, con todo lo que ello supone. La parte positiva es que Elo Edeferioka cada día se encuentra mejor, y en la tarde de hoy puede jugar un papel muy importante.

Madrileñas y viguesas llegan a este encuentro igualadas en la clasificación, seis victorias y cuatro derrotas, lo que le da al encuentro un carácter excepcional, pues la victoria tendría un valor muy importante, a dos jornadas para la conclusión de la primera vuelta del campeonato, y una para el parón navideño.

El equipo entrenado por Cristina Cantero continúa en Madrid tras el partido del jueves, por lo que ha podido descansar tras viajar en el día. Es importante no fallar en este encuentro, puesto que la diferencia con los equipos que las viguesas tienen por encima continúan siendo aceptable, pero llegar al parón con una desventaja de tres victorias, obligaría a un sobre esfuerzo en la segunda vuelta del campeonato.

Cantero indicaba ayer que "siempre queda mal cuerpo tras una derrota, pero hay que saber pasar página y pensar en el siguiente que no va a ser nada fácil. Del último cuarto del partido del jueves tenemos que resolver los problemas defensivos que nos creo el rival y que no supimos como jugarlos. Leganés es un equipo con muchísimo talento, sobre todo en Alba y en Imani Ty, y con Rakovic como la columna vertebral del equipo. Son las tres que generan, aportando su granito de arena el resto. Hay que estar muy bien de cabeza, que a veces no lo estamos y saber controlar las emociones. A partir de ahí, la peor noticia que podíamos tener son las lesiones, y vamos a ver cómo evolucionan para saber si podemos contar con ellas".