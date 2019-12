Olaza: "No lo vamos a desaprovechar"

Lucas Olaza apostó ayer por pasar página a la derrota cosechada el pasado en Butarque para centrarse de lleno en conseguir este domingo en Balaídos ante el Mallorca tres puntos que saquen al Celta de la zona de descenso. "Es una situación complicada, donde nadie quería estar, pero lo que pasó ya pasó y hay que pensar en otra oportunidad que nos da el fútbol, que es el siguiente partido contra el Mallorca. Ya no hay que mirar para atrás y seguir como estábamos antes de este partido", subrayó en conferencia de prensa el defensor uruguayo, que ayer recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo celeste en el pasado mes de noviembre.

Olaza coincidió con Iago Aspas y Pape Cheikh en calificar de "final" el duelo frente al conjunto que dirige Vicente Moreno. "Éste es aún más [una final que el duelo contra el Leganés] porque nos da la chance de poder salir después de varias semanas aquí [en descenso] y eso no le gusta a nadie. Tenemos otra oportunidad para poder salir de ahí, que no vamos a desaprovechar. Ninguno de nosotros quiere ni merece estar ahí", declaró el lateral celeste, que agregó: "Tenemos la oportunidad de hacer buen partido para salir de ahí y demostrar de lo que somos capaces. Hay que dejar todo en este partido, que es muy importante".

Para superar el domingo al Mallorca, Lucas Olaza reconoció que el Celta debe mejorar en intensidad y sostener el ritmo de forma regular durante todo el partido. "Hay que subir la intensidad, como en los partidos anteriores y obviamente jugar al fútbol, que es lo que mejor sabemos hacer", indicó. "Más que psicológico, nuestro problema es futbolístico. Hay partidos en que lo hacemos de muy buena manera y otros no tanto. Hay que mantener esa intensidad y esa regularidad [en el juego] que nos va a hacer salir de esta situación", precisó.

El lateral charrúa, sobre el que el Celta tiene una opción de compra por 4 millones de euros a final de la presente temporada, se ha referido también a su futuro, aunque sin aclarar gran cosa. Hoy por hoy, ha dicho, su única prioridad es sacar al Celta del hoyo. "Siempre he dicho que estoy muy feliz aquí, estoy muy conforme con los compañeros, con la gente que trabaja en el club, con la afición que siempre me ha tratado muy bien, pero en esta altura de temporada no se puede pensar en eso. Primero hay que seguir tratando de hacer un buen trabajo, salir de esto y poner al Celta más arriba", aseguró. En opinión de Olaza, el apoyo de la afición, que ha cerrado filas con el equipo, será clave para salir del pozo. "Para nosotros es y fue una parte fundamental para poder conseguir todos juntos lo que queremos", destacó.

El lateral no descartó, de hecho, que el Celta pueda pelear este curso por objetivos más ambiciosos que salvar al categoría, como había programado el club con la denominada Operación Retorno. "Esto es fútbol y de una semana para otra todo puede cambiar mucho. No hay que terminar con esos objetivos que se plantearon en principio. Obviamente, el fin de semana que viene tenemos otra oportunidad para crecer y poder salir de esa zona y darnos un impulso para cambiar esta situación", dijo.