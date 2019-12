Pape Cheikh: "Estoy seguro de que lo sacaremos adelante"

El centrocampista canterano se mostró apesadumbrado por la derrota: "Recibí una fuerte entrada en la primera parte y desde entonces no podía apoyar bien el pie, pero lo importante es el equipo y yo quería ayudar, pero no pudo ser. Ha sido un partido bastante raro, empezamos bien, tuvimos el balón y llegó ese gol de falta que no esperábamos para nada", declaró el hispano-senegalés en zona mixta. Y añadió: "Al final, cuando vas perdiendo y ves que hay opciones de empatar por lo menos, queríamos darlo todo, no hay cansancio, no piensas en eso, solo quieres ayudar al equipo y hacerlo bien. Creo que nunca he visto al vestuario tan jodido como hoy, pero el domingo tenemos otra final que, si ganamos, podremos salir de donde estamos y estoy seguro de que vamos a ir a por los tres puntos".