Iago Aspas: "Me jode llevar este escudo y estar en descenso"

"Me jode llevar este escudo y estar en descenso". Así de contundente se mostró al término del choque disputado anoche en Butarque Iago Aspas, que se mostró confiado de que el Celta abandone la zona roja el próximo domingo ganando al Mallorca en Balaídos un partido que el delantero moañés no ha dudado en calificar como una "final".

"En la pasada jornada ya nos había pasado algo parecido frente al Valladolid. A veces no vale solo tener buenos jugadores, si no nos ponemos todos el mono de trabajo y peleamos juntos por esos segundos balones. Hemos tirado cuarenta y cinco minutos y así en Primera División es muy difícil", se lamentó tras el partido Aspas en declaraciones a Movistar LaLiga. Aunque precisó: "Nos levantaremos, ganando la próxima semana al Mallorca saldremos del descenso y pasaremos las Navidades fuera de ahí, que es lo que queremos todos. No me gusta ver al equipo ahí abajo, me jode llevar este escudo y estar en descenso, pero ahora tenemos una semana para preparar este partido que para nosotros es una final".

Iago Aspas reprochó al equipo su falta de intensidad durante los primeros 45 minutos de juego. "Hemos reaccionado tarde, hemos regalado la primera parte, nos han tirado dos veces y han marcado dos goles por toda la escuadra. Nos hemos ido un poco con cara de tontos al descanso", admitió el morracense, que agregó: "Ellos sabíamos que iban a buscar las segundas jugadas con dos delanteros muy grandes. En la segunda mitad, prácticamente el primer tiro ha sido también gol. Luego, hemos tirado de casta y hemos tenido muy cerca lograr el empate, por ejemplo en un tiro cruzado mío que se ha marchado por poco. También tengo mis dudas sobre ese penalti, porque yo llegaba por detrás, pero no lo ha pitado, no pasa nada, toca ya pensar en el próximo partido".