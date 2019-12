Óscar: "Es la ocasión de demostrar qué equipo queremos ser"

"Es una buena oportunidad para demostrar qué equipo queremos ser y cómo queremos competir. Vamos a ir a por los tres puntos, a intentar ganar sin pensar si podemos dejar al Leganés más o menos tocado". Con este talante, sin considerar la difícil situación clasificatoria del equipo, se propone Óscar García Junyent que compita el Celta, no solo esta tarde en Butarque, sino en cada uno de los partidos que le restan por jugar este curso. "Les pido a los jugadores que no miren la clasificación, es muy pronto para preocuparse. Quiero un Celta que juegue valiente, que se sienta fuerte y cada vez vaya jugando mejor y como nosotros queremos", destacó el técnico. "Queremos estar lo antes posible lo más arriba posible, pero sin agobiarnos. Hay que quitarle a los jugadores ese estrés porque si no su rendimiento puede bajar", precisó.

Óscar García pretende que sus jugadores afronten cada partido como si fuese el último. "Me planteo todos los partidos con la presión de ganar. Para mi los partidos son como finales. Nos lo tenemos que tomar así", proclamó el preparador céltico, que confía en que el Celta sea pronto un equipo fácilmente reconocible. "Tenemos que jugar igual en casa que fuera y que todo el mundo reconozca cómo jugamos", dijo.

Óscar García no se fía de la difícil situación que atraviesa el adversario y elogia el carácter competitivo del Leganés. "Es un equipo que esta compitiendo muy bien. Ha tenido partidos complicados y solo ha perdido por la mínima dando muy buena imagen. Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Por eso tenemos que ir allí con la máxima exigencia y personalidad. Quiero un equipo con personalidad con el balón y que sea muy intenso sin él", subrayó Óscar García, que espera un partido "muy físico", con un Leganés "muy presionante". "Ellos tienen jugadores con capacidad física para ir a los duelos, pero nosotros tenemos nuestras armas y nuestra filosofía. Tengo un plan de partido muy claro y espero que los jugadores lo ejecuten bien", apostilló.

El entrenador del Celta se mostró, por otra parte, partidario de reforzar el equipo en el mercado invernal, aunque admitió que "todavía no hemos hablado de este tema con el club".