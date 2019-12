Óscar García: "Parece que necesitamos un golpe para reaccionar"

Oscar García lamentó la derrota sufrida por su equipo este domingo ante el Leganés en Butarque (3-2), pero destacó la actitud de sus jugadores para intentar sobreponerse a la adversidad. "Se ha visto una reacción muy buena del equipo porque con todos los condicionantes, 3-1 en el marcador con uno menos, nos hemos merecido marcar algún gol más en los últimos minutos. Eso me dice que los jugadores tienen ganas de reaccionar", dijo.

"Ya sabía antes de llegar que tendría mucho trabajo y por eso estoy aquí. Queda mucha liga por delante y estoy convencido de que entre los jugadores, el cuerpo técnico y la afición, si remamos todos juntos vamos a acabar haciendo una buena temporada", añadió.

"El Leganés en la primera parte hizo dos disparos y marcó dos goles. Hemos tenido el control, la posesión, pero sin ser profundos, y nos ha faltado movilidad para llegar a la portería rival", comentó. "En la segunda hemos entrado mejor, pero no podemos desaprovechar minutos, parece que necesitamos un golpe para reaccionar. Tenemos que hacerlo antes, salir con mentalidad de querer ganar el partido", agregó.

Sobre la expulsión de Gabriel Fernández, señaló: "Las cartulinas son bastante rigurosas, sobre todo la segunda. Quedarte con diez nunca es bueno. Aunque el equipo ha reaccionado bien, nos hubiera gustado acabar el partido con once".

También habló acerca de un posible penalti por mano no pitado a favor de los suyos: "Me estaban tapando, pero viendo la reacción de mis jugadores tenía claro que el balón tocaba en la mano. Pero está el VAR y ha decidido que no era, hemos tenido que seguir".

Óscar García, asimismo, analizó la importancia para el Celta de Iago Aspas, autor de uno de los goles celestes: "Es muy importante para nosotros no solo en el campo, sino fuera de él también. En el campo sabemos que cuando está bien somos más fuertes, más potentes". "La segunda parte ha estado más liberado y ha podido mostrar su nivel. Tenemos que ayudarle entre todos para que esté al máximo nivel. Si él está al máximo nivel, todos le van a seguir y tendremos más posibilidades de ganar partidos", subrayó.