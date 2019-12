Más fuerte que el orgullo

Ramón Allegue, conocido como el Tigre Padrón, portero céltico entre 1955 y 1962, autor del documental "El fútbol por dentro", narra para FARO cada domingo la historia del club, entremezclada con sus propias memorias. En este 40º capítulo relata la temporada 1950-1951, en la que el Celta quedó séptimo. De esa campaña se recuerda el escándalo arbitral ante el Atlético. El celeste Gabriel Alonso acudió al Mundial, donde el "caso Acuña" acaparó la atención.

La temporada 1949-1950, en la que el joven Padrón había optado por ser jugador del Celta para vengar el sabor amargo de la derrota contra el Deportivo que había frustrado la posibilidad de ser campeón de Liga, se terminó con una pobre actuación en la Copa del Generalísimo. El Oviedo eliminó al Celta en octavos de final (1-1 en Balaídos y 1-0 en Bellavista).

Durante el transcurso de este campeonato de Liga, España tuvo que jugar dos partidos para clasificarse para el IV Campeonato del Mundo, que se iba a jugar en Brasil. El seleccionador, Guillermo Eizaguirre, que había sido jugador y portero del Sevilla, dio cabida en la selección a dos jugadores del fútbol gallego: Juanito Acuña, el gran portero del Deportivo de La Coruña, y el magnífico lateral del Celta Gabriel Alonso. Esta llamada llenaba de felicidad y orgullo a los aficionados del Celta y Deportivo. Portugal fue la selección a la que España tenía que vencer en sus dos confrontaciones, en Madrid y Lisboa, para clasificarse.

En ese momento los jugadores españoles ya saben cómo han de jugar el fútbol moderno que se está implantando en Europa. Han rescatado su legendaria eficacia ofensiva, con el hallazgo de Panizo, que supone la incorporación del juego de enlace, el dominio de la zona ancha y el engarce con los dos medios volantes. Por fin se puede contar con un extremo derecho sensacional, al tomar Basora el relevo de Epi. Zarra y Gainza llevan a la delantera la internada rápida y el remate furioso desde cualquier distancia y postura. Se encuentra así la solución a la polémica surgida entre los que quieren ver solo técnica moderna y los que suponen que basta con una buena dosis de furia. Controversia que aclara el partido contra Portugal en Madrid, con un 5-1 al que España llegó juntando técnica, furia y velocidad.

Falta el segundo partido. Las eliminatorias previas no se deciden por golaveraje particular, sino por la suma de triunfos. Por eso Portugal no se da por eliminada, a pesar del tanteo en Chamartín. En el bonito estadio nacional de Jamor, de la bella capital portuguesa, se concentran más de 65.000 espectadores. La selección portuguesa emplea el marcaje riguroso, casi policial, a Zarra, Basora, Panizo y Gaínza. Aun así sale a relucir la capacidad goleadora de la selección española. Gainza llega a la cumbre más alta de su estilo sabio y eficaz al marcar el gol del empate (2-2) definitivo, tras habérsele anulado otro a Basora por fuera de juego. En estos dos encuentros Juanito Acuña había sido relegado injustamente a la suplencia, mientras Gabriel Alonso se convertía en un defensa imprescindible para la selección española.

El magnífico portero azulgrana Velasco, por culpa del desprendimiento de retina que sufrió en Balaídos al salir a los pies de Mekerle, había quedado descartado para Brasil. Guillermo Eizaguirre necesita seleccionar un tercer guardameta, además de Acuña e Ignacio Eizaguirre. Como la selección española tiene que viajar a México para jugar unos amistosos, el seleccionador español lleva a dos nuevos porteros para elegir ese tercero. Antonio Ramallets, el portero del Barcelona que tuvo su oportunidad en Balaídos, es uno de ellos. El otro es Vicente Dauder, que fue del Tarragona y fichado por el Atlético. Al regreso de México es Ramallets el elegido.

Ya en Brasil, Juanito Acuña, viéndose claramente postergado, quiere hacer prevalecer su extraordinaria clase y su gran momento de forma en un partido previo al campeonato que juega España contra el Bangu, dejando claro que es, con mucho, el mejor de los tres porteros que ha llevado España a Brasil. Fue tan portentosa su actuación que hizo exclamar a la prensa brasileña: "Si este es el segundo portero de España, ¡cómo será el primero!". Tal vez fue el nombre de Ignacio Eizaguirre, tan ligado siempre al marco nacional español, la amistad de éste con el entrenador Benito Díaz o el carácter tan brusco y temperamental del meta gallego lo que influye para postergar de nuevo al mejor de los tres porteros de España en el primer partido del Campeonato Mundial. Dada la baja forma de Ignacio Eizaguirre, es Ramallets el que lo sustituye en el segundo de los encuentros jugados, en una decisión injusta y caprichosa. Pero Ramallets tiene una magnífica actuación frente a Chile y se hace merecedor de seguir defendiendo la portería española contra Inglaterra.

Este partido se juega en el colosal y recién construido Maracaná. Los ingleses no se encuentran en su mejor momento. El juego es disputadísimo y Ramallets, acto seguido de anulársele un gol a los ingleses, se tiene que emplear a fondo para detener magistralmente un remate de cabeza de Mortensen a pase de Finley. Ya en el segundo tiempo, Alonso se escapa por la banda -en aquel tiempo, hasta los de Helenio Herrera con el Inter de Milán, los laterales no se iban al ataque- y centra pasado al segundo palo inglés, donde Gainza remata el balón de cabeza para ponerlo a los pies de Zarra, que ante la salida del portero Willams, consigue el único gol. Radio Nacional, que retransmite todos los encuentros, hace que se desborde el entusiasmo en toda España. Es la gran hazaña de la selección española en Río.

España se clasifica para la ronda final, junto con Brasil, Uruguay y Suecia. Se juega en forma de liguilla. Ramallets, al que la prensa brasileira llama "o gato de Maracaná", se había ganado el puesto de titular en buena lid. Pero en el partido contra Uruguay, Varela tira de casi 40 metros y Ramallets, en tardía estirada, incomprensiblemente, no es capaz de evitar el 2-2. Luego será Brasil el encargado de borrar toda aspiración española al título con un 6-1.

Cuando Guillermo Eizaguirre hace cambios en el equipo que se va a enfrentar a Suecia, Acuña es otra vez relegado. Muñoz Calero, presidente de la Federación, tiene unas duras palabras con el gran guardameta gallego, que no era muy dado a los parabienes. Acuña piensa que el "caso Rafa" (el madridista que se rompió la pierna en un encontronazo con él) no se ha olvidado y que el presidente de la Federación trata de enviarlo de vuelta a España. Lo impiden los tres jugadores del Athletic, Zarra, Panizo y Gaínza, que le hacen ver a Muñoz Calero: "Si se va el gallego, nosotros nos vamos con él". Eizaguirre vuelve al marco para tener una mala actuación ante los suecos (3-1). España acaba cuarta.

La temporada 1950-51 comienza con esos días que no dejan huella, sobre todo en el Celta. Buena parte de sus aficionados llenaban la boca de su celtismo, tal vez llevados por la ilusión frustrada de la anterior campaña. Pero nunca se solucionaban los problemas económicos cuando se necesitaba que estos celtistas de "boquilla" recogieran al final de temporada los carnets, que era cuando urgía el dinero para renovar y reforzar la plantilla. Se organizaron amistosos como el jugado ante el Oporto, al que se venció 1-3. En Balaídos se disputó la segunda edición del "Trofeo Huérfanos del Mar", al que se quería proyectar internacionalmente, como al "Teresa Herrera". Fue un triangular con Celta, Palermo y Torino, que aún no se había repuesto del accidente aéreo de Superga. El Palermo se proclamó campeón.

El Celta celebra la asamblea de compromisarios. Avelino Ponte Caride anuncia que deja la presidencia, con toda su junta directiva, tras doce meses de gestión, a la que no podía dedicar todo el tiempo que requería. Se nombra a Ramiro Fernández Valenzuela secretario general y a Manuel Lago Bastos como colaborador. Los servicios que se llevaban a cabo en Balaídos corrían a cargo del exjugador Ángel Iglesias Rodríguez. "Machicha". El nuevo presidente, Faustino Álvarez, era una persona muy vinculada al deporte vigués. Apenas tardó unas horas en formar su junta directiva.

La primera operación es la de negociar un nuevo contrato con Pasarín y con el preparador físico, Roberto Ozores. Procedente del Tarragona, Santiago Vázquez firmaba contrato con el Celta. Armando dejaba el club para hacerse cargo como entrenador de la U.D. Orensana. Allí jugaba el tercero de los hermanos del benjamín de los Padrones, al que empezaba a introducir en el fútbol profesional. Con el permiso de Armando, lo hacía entrenar con aquellos jugadores de verdad. El jovencísimo muchacho compartía caseta con Castellanos, aquel portero que le deslumbraba en los partidos veraniegos del Arosa contra el Puebla. También con Cabiño, uno de los que había disputado la final de Copa contra el Sevilla, y con Foro, que también había militado en el Celta. El pequeño de los Padrones seguían compartiendo sus sueños futbolísticos con el cine. En esta corta instancia con su tercer hermano en Ourense veía películas como "Puente de Mando", de Gary Cooper, y otras no tan buenas.

La Liga, que está próxima a comenzar, se ve aumentada de catorce equipos a dieciséis, que fue lo que evitó el descenso del Málaga, entrenado por Ricardo Zamora. En esta Liga de 1950-51 el Celta consigue clasificarse octavo, empatado a puntos con el Athletic de Bilbao. En el transcurso de la Liga el Celta sufrió el partido más escandaloso de todos los jugados en Balaídos; una derrota ante el Atlético de Madrid por 0-2, con parcial y provocadora actuación del colegiado Azón. Incluso hizo intervenir a la fuerza pública y saltó al terreno de juego el alcalde, Pérez Lorente, para evitar graves incidentes. El partido aún hoy está en la mente del viejo aficionado. Como está en la de aquel gran celtista que años más tarde, como presidente, sacaría a su muy querido Celta del pozo de la Segunda División, en el que había caído durante diez años. Aficionado que, después de darse por finalizado el partido, persiguió al árbitro fuera de Galicia para no perjudicar al Celta, por si hubiera más que palabras con Azón.