Celta y Val Miñor afrontan duelos de diferente dificultad

El Celta y el Val Miñor afrontan una jornada con partidos de distinta dificultad, pero con mucho en juego. esto

Val Miñor-Sporting de Gijón

Partido complicado para el Val Miñor, que recibe la visita de un Sporting de Gijón que persigue de cerca al Celta en su lucha por hacerse con la primera plaza. Un partido en donde los de Nigrán tendrán enfrente a un equipo que no viene a encerrarse, por lo que esa puede ser la mejor noticia. Eso sí, el equipo debe salir muy centrado desde el vestuario.

Avilés-Celta

No se tiene que fiar el Celta de la posición del cuadro asturiano. Los célticos necesitan mantener la ventaja que tienen sobre el Sporting de Gijón, por lo que no pueden fallar en campos como este. De momento tienen margen, pero es mejor no agotar la ventaja.