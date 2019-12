Rubén Blanco, novedad en la lista del Celta para Leganés

El Celta viaja esta tarde a Madrid para enfrentarse mañana al Leganés (Butarque, 18.30 horas). Entre los veinte convocados por Óscar García figura el portero Rubén Blanco, que se recuperó a tiempo de un esguince de rodilla que le obligó a perderse las dos últimas citas del conjunto celeste. Quedan fuera de la lista los lesionados David Juncà, Iván Villar y Claudio Beauvue, así como Jorge Sáenz y Juan Hernández, por decisión técnica.

El técnico del Celta advierte de la dificultad de duelo ante un Leganés que, a pesar de figurar como colista en la tabla clasificatoria, "compite muy bien", como ha demostrado desde la llegada del técnico mexicano Javier Aguirre ante rivales como Barcelona y Sevilla, frente a los que perdió por la mínima.

Espera el entrenador de Sabadell que el conjunto pepinero plantee mañana "un partido muy físico, con un Leganés muy presionante. Ellos tienen gente con gran capacidad física. Vamos a tener un plan de partido muy claro y esperamos que los jugadores lo ejecuten bien", conviene Óscar García, quien anuncia cambios en el once que solo pudo empatar en Balaídos ante el Valladolid después de sumar un importante triunfo en su visita a Villarreal.

Minuto Cero: Ante el colista sólo vale ganar. Por Borja Melchor // Marta Clavero

Así, al Celta se le presenta mañana la oportunidad de sumar su segunda victoria consecutiva a domicilio e intentar escapar de las posiciones de descenso que ahora ocupa, aunque su técnico se conforma con metas más inmediatas: "Me planteo los partidos con la misma presión. Nos lo tenemos que tomar como una final y vamos a por los tres puntos. De momento, el objetivo es ganar el siguiente partido, no tenemos más objetivo que ese".

No suelta prenda Óscar García sobre las posibles novedades en el once, ni siquiera si Rubén Blanco recuperará la titularidad en la portería. "Siempre hay que mover algo el once porque somos exigentes y porque queremos que todos se sientan partícipes. Todos los buenos pueden jugar juntos", subraya sobre la posibilidad de juntar en el mismo equipo a Rafinha, Denis, Mina, el 'Toro' Fernández... A Mina lo ha visto mejor incluso que en semanas anteriores, después de que esta semana se conociese que un juzgado abrirá sumario contra el futbolista por presuntos abusos sexuales a una joven en el verano de 2017 en Mojácar, siendo jugador del Valencia. "Es la semana que ha entrenado mejor Mina. Si le ha afectado, le ha afectado para bien", dijo el entrenador catalán, que ha hablado con Okay Yokuslu, quien encadena seis jornadas de suplente. "Él sabe lo que tiene que hacer para jugar más. Hablé con él y lo entendió perfectamente. Tiene las mismas opciones que jugar que otros", zanjó Óscar García, quien pretende que sus jugadores no se sientan presionados por el lugar que ocupa el Celta en la clasificación. "Les pido a los jugadores que no miren la clasificación. Quiero que el equipo juegue valiente y como nosotros queremos. A los jugadores hay que quitarles ese estrés. Lo del año pasado lo tenemos que aprovechar en positivo. Tenemos tiempo para cambiar esa situación", concluyó el sabadellense.

La lista de convocados para el partido en Leganés la forman: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, David Costas, Néstor Araújo, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Fran Beltrán, Iago Aspas, Pione Sisto, Rafinha Alcántara, Rubén Blanco, Stanislav Lobotka, Lucas Olaza, Joseph Aidoo, Gabriel Fernández, Kevin Vázquez, Santi Mina, Brais Méndez, Pape Cheikh y el portero juvenil Iago Domínguez.