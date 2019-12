Aguirre: "Iago Aspas le da vida al Celta"

Javier Aguirre, entrenador del Leganés, destacó la necesidad de sumar los tres puntos contra el Celta en el estadio de Butarque en un partido que puede ser clave en la lucha por evitar el descenso.

"¿Cuándo he dicho yo que no me gusta hablar de finales? ¿Sí, lo dije? Eres un cabrón ¿eh?... (risas) bueno, son partidos tremendos, no hay mañana, te juegas el todo por el todo. No me gusta y no puedes hacer cuentas o números fáciles", dijo.

"Tienes que ir partido a partido. El siguiente, y el siguiente, y el siguiente... te juegas la vida por uno o tres puntos. Está claro, y en esto estamos de acuerdo, nos urgen los puntos, nos urgen. Es la realidad. Olvidándonos del buen juego o del mal juego. Urgen los puntos. Ya", añadió.

Aguirre se mostró convencido en las opciones de permanencia del equipo: "Estoy convencido de que nos vamos a salvar. Y es cierto además. La gente en la calle te para y te lo dice. Yo no vivo en Leganés, vivo en Madrid. Pero hay aficionados del Leganés en Madrid".

"Ayer me pararon tres. Ya venían un poco bebidos pero me insistieron en que nos íbamos a salvar, que me hiciese una foto con ellos. Hay mucho entusiasmo. No puedes fallarle a esa gente, no debes. Con o sin copitas (risas)", señaló.

Esa convicción también parece reinar en el vestuario: "Sí, la gente sigue creyendo. Hay un buen ambiente. No de tirar cohetes porque no nos sobra nada, es la verdad, pero hay seriedad con compromiso y buen ambiente. Entienden que es momento de cerrar filas, de reaccionar, de tirar del carro todos".

"Quien no juega también tiene que estar, no hay espacio para berrinches y malas caras. Saben que es la última opción, soy el tercer entrenador esta temporada. Toca dar ese paso y lo están dando. Pero no tenemos puntos, con eso termino siempre mi discurso porque me gustaría decir que además los hicimos y no hemos podido", comentó.

Ahora espera que todo eso se refleje este fin de semana: "El listón en casa lo pusieron los jugadores contra el Barcelona. Si tienes una actitud así, menos que eso no le puedes dar a la gente. La gente te comenta que perdimos, sí, pero dimos la cara. Me gustaría que se fueran contentos y además con los tres puntos aquí".

Por otro lado resaltó la figura de Iago Aspas: "Me encanta. Allí es su casa, donde rinde al máximo. El Celta es su club de toda la vida y lo está haciendo fenomenal. Es un jugador de muchos goles, le da vida a ese club y cuando no está en el campo se nota".

"Es el jugador emblema junto con Hugo Mallo, chavales que llevan ahí años y tiran del carro. Tiene un talento que le ha llevado a la absoluta, al Liverpool. Ha disputado competiciones europeas. Es un jugador muy completo", agregó.

Junto al Celta, el equipo afronta otros tres partidos frente a rivales directos de manera consecutiva: "No estoy para hacer cuentas porque no tienes nada, lo que tienes es el partido del Celta y tienes que centrarte en él e ir a por los tres puntos".

"Mis cuentas de toda la liga solo las sé yo, ni siquiera mi mujer que está al lado. Ahí me voy yo solo con lo mío, consumiéndome o animándome. Los tres puntos del Celta son fundamentales porque es el siguiente duelo y hay que ir así, a saco en cada partido", manifestó.

En cuanto al hecho de convertirse en el entrenador americano con más partidos en Primera junto a Helenio Herrera, apuntó: "Ayer me enteré. Yo no me fijo en estas cosas, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y después, ustedes que son los expertos, hacen su trabajo en eso".

"Habla sobre todo de que allá donde he ido siempre me han respetado y he dejado puertas abiertas, con buenos amigos. Y aquí no será la excepción. Estoy agradecido al Leganés. A ver, a seguir sumando, pero haciéndolo bien sobre todo. No es sumar por sumar, es sumar para dejar algo",