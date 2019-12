Pape: "Desde que llegó Óscar solo nos faltan los goles"

El centrocampista Pape Cheikh considera que el Celta está ofreciendo un buen rendimiento desde la llegada de Óscar García Junyent, pues, a su entender, solo la falta de gol les ha impedido sumar más puntos.

"El míster nos pide que tengamos el balón siempre que podamos y luego seamos agresivos. Creo que desde la llegada de Óscar solo nos están faltando los goles, veo al equipo muy bien en todas las fases. Y estoy seguro de que los goles acabarán llegando", declaró el ex futbolista del Olympique de Lyon en rueda de prensa.

Pape Cheikh, titular indiscutible desde la llegada de Óscar al banquillo de Balaídos, agradeció al entrenador catalán la "confianza" que le está dando, y aclaró que su implicación no ha cambiada porque con Fran Escribá también "lo daba todo" en cada entrenamiento para tener su oportunidad. "En mí no ha cambiado nada. Siempre entreno bien y siempre lo doy todo para tener mi oportunidad y aprovecharla. Creo que es lo que ha cambiado", explicó.

Sobre si Óscar le pidió que se calmase y no entrase tan fuerte el centrocampista dijo que "me pide siempre mi intensidad, mi agresividad porque soy así y eso no lo puede cambiar. ¿Calmar esa intensidad? No lo haré porque soy así, pero sí que trato de hacer menos faltas y menos tarjetas. Llevo 3 partidos sin tarjetas y eso es bueno. Voy a seguir así siempre", puntualiza.

"A mí me gustaría seguir, esta es mi casa. Ojalá pueda continuar aquí muchos años en el Celta", respondió el mediocentro al ser cuestionado por la posibilidad de continuar en Vigo una vez finalice su cesión al término del presente campeonato.

Pape Cheikh espera un partido "muy difícil" este domingo ante el Leganés, un rival directo ahora mismo en la pelea por eludir el descenso que no le viene bien al Celta por su estilo de juego.

"Son equipos que se meten mucho atrás y a nosotros nos cuesta jugar contra esos equipos. Creo que hemos aprendido de lo sucedido en el partido contra el Valladolid, confío en que el domingo no nos pase lo mismo y podamos sumar los tres puntos", subrayó el centrocampista, para quien la llegada del mexicano Javier Aguirre ha dotado de "mayor agresividad" al Leganés.

Sobre la competencia que hay en el medio del campo, el futbolista insistió en que "veo a todos bastante bien, como siempre, entrenando bien pero al final hay alguien que elige, que es el entrenador. A quien elija, saltará a darlo todo para ayudar al equipo a ganar".

Pape Cheikh aseguró que en el vestuario celeste no se habla de la implicación de su compañero Santi Mina en un presunto caso de agresión sexual: "No escuché a nadie hablar de eso, y a Santi lo veo entrenando bastante bien, lo veo como siempre".