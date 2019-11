"No me preocupa estar en descenso"

El Celta desperdició una buena oportunidad para dormir fuera de las posiciones de descenso, pero ayer le faltó puntería para superar a un Valladolid que dominó la primera media hora de partido pero que tuvo que plegarse ante la reacción de los locales, que tuvieron las más claras ocasiones de gol pero su ineficacia les privó de sumar su segunda victoria consecutiva y brindarle a su afición, como deseaba su entrenador, una alegría para premiar su fidelidad y sus disgustos por el mal primer cuarto de campeonato. Oscar García lamentó tras el partido que sus jugadores desaprovechasen las buenas oportunidades que ayer tuvieron ante la portería de Masip, pero se mostró satisfecho por la reacción de los célticos tras una mala media hora inicial. El técnico de Sabadell resta importancia a que el Celta continúe en la parte baja, "queda mucha liga", advierte, después de considerar que su equipo sigue el proceso de mejora que inició en el Camp Nou y que siguió con el triunfo en Villarejo. Ayer falló el arranque y la puntería.

"Estoy contento de la reacción del equipo ya que los treinta primeros minutos no estuvimos como a mí me gusta, pero estoy contento con la reacción de los jugadores porque comienzas mal y acabas bien", señaló García Junyent antes de subrayar la falta de pegada de los suyos: "Nos faltó más acierto en la portería. Queríamos dar una alegría y nos faltó claridad y más acierto en ataque", lamentó el preparador después de expresar en la víspera que pretendía regalarle un triunfo a la afición en su estreno como técnico del Celta en Balaídos.

Este nuevo tropiezo en casa, donde no gana desde principios de octubre (1-0 al Athletic Club), no inquieta a Oscar García, a pesar de que el Celta seguirá entre los tres últimos. "No me preocupa que el Celta esté en descenso porque queda mucha liga por delante, el equipo está creciendo", apuntó.

Valoró positivamente la contribución de Beltrán, Rafinha y el 'Toro' Fernández, desde el banquillo, en especial al uruguayo: "Estoy contento con los tres, sobre todo del Toro que no está disputando todos los minutos que merece y puede ser un jugador muy útil para nosotros", añadió.