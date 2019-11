Iago Aspas: "Hay que sacar la garra"

El delantero celeste Iago Aspas lamentó las ocasiones falladas para sumar los tres puntos ante el Valladolid. "No ha podido ser. El rival ha venido a defenderse, no jugaban nada atrás, cada balón que caía lo echaban arriba", lamentó. La propuesta del rival hizo que les costara "un poquito más en la fluidez del juego", reconoce. "El campo también estaba un poco espeso por el agua que cayó estos días, pero bueno, seguimos sumando; es una pena no haber sumado los tres, y a esperar al domingo que viene para intentar sacar los tres puntos", indica.

Aspas advierte sin embargo que "estamos en la situación que estamos y hay que intentar sacar la garra, la casta, lo que nos pide el míster, y apretar bastante arriba", aunque insiste en que "el rival no ha querido jugar". "No querían jugar en su campo, querían todos los balones arriba y nos ha costado un poco", se lamenta.

Por su parte Néstor Araújo confesó acabar el partido con "impotencia": "No podemos regalar 45 minutos y menos en casa. Tenemos que salir más agresivos".