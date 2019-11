Sergio Álvarez: "Este es el camino a seguir"

"A veces estas cosas pasan y el fútbol no te da todo lo que tú le das", sentencia Sergio Álvarez, que ayer volvía a la titularidad bajo los palos por la lesión de Rubén Blanco. Pese al empate, el de Catoira indica que "tenemos claro que éste es el camino a seguir para que lleguen las victorias, que no tengo ninguna duda de que así llegarán".

En su análisis del encuentro, coincide con el técnico Óscar García, en que la imagen del equipo en el primer tiempo no fue la deseada. "Fuimos de menos a más, al principio nos costaba mucho. Ellos sabían apretarnos bien y teníamos dificultades en la salida del balón, pero me quedo con lo positivo, que es que el equipo supo revertir esa situación. Creo que eso también es importante, cuando los partidos se atascan un poco, no estás del todo bien y ellos presionan bien, saber superar esa situación es importante". En ese sentido, el portero indica que "en la segunda parte ellos apenas se acercaron a nuestra área y creo que nosotros generamos ocasiones suficientes como para poder marcar un gol pero no se dio esa circunstancia y lo que hay que tener claro es que hay que seguir así, en esta línea, sobre todo la del final de la primera parte y la de la segunda", insistió tras el encuentro.

Con repecto al dibujo táctico por el que apuesta Óscar García desde su llegada al banquillo, Sergio Álvarez indicó que "él es el entrenador y el que decide qué es lo mejor para el equipo en cada partido y nada más. Lo más importante es estar todos preparados para cuando el entrenador tenga que elegir entre uno o otro estar lo mejor preparados posible para poder ayudar al equipo".

Con este empate, el Celta suma una jornada más sin encajar: "Es algo positivo y que hay que destacar. Creo que a partir de ahí empiezan a funcionar las cosas. En la segunda parte el Valladolid apenas tuvo llegadas y creo que eso es gracias al trabajo del equipo, de cómo presionan y de cómo trabajan. Si seguimos así lo raro va a ser lo de hoy (por ayer). Creo que vamos a hacer goles y, si no encajamos, vamos a ganar partidos porque el equipo tiene mucho gol". Contento por su regreso a la titularidad apunta que se encontró "bien" y se sintió "respaldado por la afición".

Que el equipo siga en descenso, advierte que "hay que darle la preocupación justa". "Estamos en una situación complicada, difícil, y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay que ver el futuro con optimismo, pero hay que salir de ahí cuanto antes".