Óscar García: "Trabajamos cada día para darle alegrías a los aficionados"

Óscar García Junyent espera con emoción su debut ante la afición celeste esta noche frente al Valladolid. "Es muy importante. Me gusta jugar delante de nuestra afición, sentir su apoyo. Todos juntos somos más fuertes, eso lo tengo muy claro", afirmó el preparador celeste tras el entrenamiento vespertino celebrado ayer por el Celta en A Madroa . Y añadió: "Tenemos que seguir creciendo como equipo, para eso trabajamos cada día, para dar alegrías a la afición. Jugar delante de la afición es lo más bonito que hay en el fútbol".

El entrenador del Celta no se fía del Valladolid, un grupo compacto y bien trabajado, que le merece el máximo respeto. "Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, prácticamente juega todos los partidos igual. Es un equipo que nos va a hacer correr mucho. Si no competimos como lo estamos haciendo vamos a tener problemas. Pero yo espero que no sea así. Estoy muy confiado en cómo están entrenando los jugadores y en consolidar todo lo bueno que estamos haciendo", apuntó.

El sucesor de Fran Escribá prefiere no ver la estadística más allá del siguiente partido, a pesar de que el triunfo firmado el pasado domingo en La Cerámica tras casi un año sin relación con la victoria a domicilio da al Celta la opción de encadenar dos victorias por primera vez esta temporada. "Tenemos que olvidarnos de estas estadísticas, sobre todo las negativas y centrarnos en lo que nos interesa, que es ganar este partido, competir como lo estamos haciendo y consolidar las cosas que estamos haciendo bien", dijo.

Después del buen nivel ofrecido en el Camp Nou y el solvente triunfo firmado en la última jornada en el campo del Villarreal, el técnico catalán espera que su equipo vuelva a ser protagonista en el partido esta noche contra los de Sergio González. "Es una de las cosas donde más podemos crecer, en ser más protagonistas con balón. Las cosas que hacemos bien estamos con la obsesión de consolidarlas, e ir mejorando las que tenemos que mejorar", explicó. "Somos un equipo en crecimiento y espero que sea así hasta el final. No estar nunca contentos de nuestro rendimiento, si no cada vez hacerlo mejor y mejor. Eso es lo que le voy a exigir a los jugadores y lo que les exijo en cada entrenamiento, que cada entrenamiento sea mejor que el día anterior", precisó.

Óscar García indicó, por otra parte, que no persigue un once tipo definido, sino en tener a todos sus futbolistas enchufados con la posibilidad de jugar. "Para mí es contraproducente tener un once y no moverte de ahí. Es una plantilla donde cualquiera puede jugar, cualquiera puede tener la oportunidad y lo que les pido es que estén preparados", sentenció.