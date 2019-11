Okay elimina al Celta de sus redes sociales

Okay, durante un entrenamiento en A Madroa. // Ricardo Grobas

El divorcio entre Okay Yokuslu y el Celta vive un nuevo episodio con la decisión del internacional turco de eliminar todo rastro del equipo celeste en sus redes sociales. El centrocampista, que tuvo muy poco protagonismo esta temporada con Fran Escribá y no ha dispuesto aún de minutos en los dos partidos que ha dirigido Óscar García Junyent, ha suprimido todas sus fotografías con la camiseta celeste en su cuenta de Instagram y eliminado también todo rastro del conjunto vigués en sus perfiles de Instagram y Twitter, según ha detectado Pizarra Celeste.

El desencuentro entre Okay y el Celta se debe a la pérdida de protagonismo que el futbolista turco ha sufrido esta temporada, en la que ha pasado de indiscutible a marginado en cuestión de pocos meses. La falta de peso del jugador en la vida competitiva del Celta ya no puede explicarse por el retraso en su puesta a punto que sufrió como consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufrió con Turquía el pasado mes de mayo y que le impidió estar disponible en los cuatro primeros partidos de Liga. Okay debutó en la quinta jornada en el Wanda Metropolitano con aceptable rendimiento y desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente protagonismo hasta desaparecer por completo del equipo. Tras descansar entre semana contra el Espanyol, el internacional turco fue titular en los cuatro siguientes encuentros, aunque solo jugó completo el disputado en Balaídos frente al Athletic Club el pasado 6 de octubre. De esta fecha data su última referencia al Celta en Twitter.

El punto de inflexión para su desimplicación con el equipo parece haber sido sin embargo la decisión de Fran Escribá de retirarlo del campo en Mendizorroza y no volver a recurrir a sus servicios. El futbolista sintió, al parecer, que el técnico lo hacía personalmente responsable del mal juego del equipo y, desde este momento, bajó la intensidad en los entrenamientos. No ha vuelto a disputar un solo minuto y tampoco la llegada del nuevo técnico tampoco parece que le haya hecho cambiar de actitud. Si la situación persiste en las próximas semanas es más que probable que el jugador busque salir en el mercado de enero.