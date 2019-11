A la octava fue la vencida

A la octava ha ido la vencida. Después de siete derrotas y un empate en ocho encuentros en la máxima categoría, el Celta ha sumado su primera victoria con José Luis Munuera Monteo al silbato. No había tenido nada de suerte hasta la fecha el conjunto vigués con el colegiado jienense, que en el pasado fue una fuente inagotable de problemas para el conjunto celeste, hasta el punto de que la directiva que preside Carlos Mouriño llegó a presentar formalmente una solicitud al Comité Técnico de Árbitros para que Munuera Montero no volviese a dirigir un partido al Celta.

La petición, tras un pésimo arbitraje en Valencia que seguía a otro muy dañino en Eibar, surtió efecto durante un tiempo. Durante un año Munuera no volvió a dirigir ningún partido al Celta. Pitó luego a los celestes dos partidos (uno en Liga y otro en Copa del Rey) que se saldaron con sendos empates. Tres partidos consecutivos sin perder suma, de hecho, ya el Celta con Munuera Montero.

Y lo cierto es que al arbitraje firmado anoche en La Cerámica no se le pueden poner peros. El jienense consiguió el objetivo que persigue todo árbitro: pasar completamente inadvertido. Si lo mejor que puede decirse de un árbitro es que no se note su presencia, Munuera Montero aplicó ayer con gran corrección el reglamento. Siguió de cerca el juego, no cometió errores de apreciación en las jugadas y fue ecuánime a la hora de castigar los excesos en el juego duro. No fueron muchos, pero no tuvo que apretar el gatillo a las tarjetas (sacó dos al Celta y tres a Villarreal justificadas) para imponer su autoridad.