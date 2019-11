Javier Calleja: "Hemos perdido en el intercambio de golpes con el Celta"

Javier Calleja, entrenador del Villarreal, afirmó que su equipo ha perdido el encuentro ante el Celta (1-3) en el intercambio de golpes, porque el encuentro ha sido igualado.

"Con el 1-1 parecía que el encuentro iba a caer de nuestro lado, pero el Celta nos ha marcado el 1-2 en una falta y, luego, al irnos arriba, nos ha llegado el tercer gol", explicó Calleja, quien sobre la justicia del resultado, indicó que si un equipo no hace lo que toca y no se impone, el marcador el justo.

También señaló que la situación de los internacionales tras regresar de competir con sus selecciones no les ha pasado factura, aunque admitió que no ofrecieron su mejor versión, aunque trabajaron como siempre. "El Celta se ha puesto por delante, pero no le hemos perdido la cara al partido. No hemos tenido acierto y esa es una de las claves", dijo Calleja, quien sí se mostró preocupado por la cantidad de goles que encaja el equipo.

"Hay que trabajar, para salir de esta racha y no bajar los brazos. Esto solo lo podemos sacar nosotros", concluyó el técnico madrileño en relación a las tres derrotas seguidas que acumulan los castellonenses en estos momentos.