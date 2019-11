Los problemas se le acumulan al Celta

El Celta Zorka Recalvi sigue sin levantar cabeza y ayer cosechó su tercera derrota consecutiva. Una derrota, no obstante, que hay que tomarla como eso, como una derrota más, y no ponerse en situaciones extremas. Y es que haciendo un mal partido, muy malo, a trece segundos para la conclusión del encuentro, el equipo vigués perdía por dos puntos, 58-60, y a poco que se mejores, la situación volverá a la normalidad.

La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal, y eso fue lo que ayer le pasó al equipo céltico. Las jugadoras comienzan a obsesionarse con el poco acierto en los lanzamientos y en las segundas opciones, que ayer aprovecharon al máximo la ferrolanas, con lo que al final se fallan canastas y bandejas que en otras ocasiones no se fallaban. Ayer las viguesas hicieron un 44% en tiros de dos, un 14% en triples y un 64% en tiros libres, y así es complicado ganar un partido.

Para colmo de males, a los cuatro minutos de juego Elo Edeferioka tuvo que abandonar el terreno de juego al sufrir un síncope, recibiendo asistencia médica y siendo trasladada a Povisa al tener la tensión arterial muy alta para hacerle pruebas. Todas las pruebas dieron bien, recomendándole reposo e hidratación.

Sin Elo, los problemas aumentaban, ya que el equipo se quedaba sin juego interior, lo que aprovechaban las ferrolanas para cargar el juego sobre Tudanca, Allen y Miller, que hacían mucho daño, sobre todo en las segundas opciones de tiro tras el rebote ofensivo. A pesar de todo el partido fue igualado. Las diferencias en el marcador fueron mínimas, aunque la verdad siempre con el cuadro ferrolano por delante en el marcador. Las viguesas estaban atascadas. Richardson asumía el rol principal del equipo, pero faltaba la aportación de jugadoras importantes en el equipo como Anne o Itziar, que entre las dos anotaron tan solo dos puntos.

Las cosas no mejoraron tras el descanso. Al equipo comenzaba a pesarle demasiado el poco acierto ante el aro rival. Los dos equipos defendían en zona, con lo que obligaban a lanzamientos exteriores, con mayor acierto de las ferrolanas, que mediado el tercer cuarto ya ganaban por diez puntos de diferencia. Las sensaciones del equipo vigués no eran buenas, a pesar de que la grada apretaba para lanzar al equipo.

En los diez minutos finales la situación no mejoró. El Celta Zorka Recalvi perdía por once puntos de diferencia, y Cantero se quedaba sin opciones para darle vuelta al partido, pues había utilizado a todos sus efectivos. Las estadísticas finales del encuentro reflejan un dato importante, y es que de las once jugadores que participaron en el encuentro de ayer, seis de ellas tuvieron una valoración negativa, con una valoración final de todo el equipo de 49, lo que lo dice todo.

Y a pesar de todo ello, el Celta Zorka Recalvi recortó la desventaja y se metió en el partido en el último minuto de juego. Richardson se echó a la espalda al equipo, pero en el momento clave del partido se quedó sin fuerzas, aprovechando las ferrolanas los lanzamientos desde la línea de tiros libres para abrir una brecha definitiva en el marcador.